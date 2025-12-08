Mesarju sunili dve toni in pol mesnin

ŠKODA JE OGROMNA

Škoda znaša več kot 90.000 evrov, pravi mladi Marcel Stojnšek. Tatovi so mesnico nato polili z razkužili in čistili.

Na družinski kmetiji v naselju z dobro stotnijo prebivalcev Kupčinji Vrh pod Donačko goro v Halozah dela mladi Marcel Stojnšek. Čeprav je star komaj 22 let, je že prepoznan kot izjemen mesar z vrhunskimi suhomesnatimi izdelki in številnimi nagradami, a ni znan samo v Halozah, temveč daleč okrog. Družina Stojnšek, poleg Marcela so še trije otroci, upravlja kar dve kmetiji – prašičerejsko v Vogričevcih pri Ljutomeru, ki jo vodi mama Simona, in govedorejsko na Kupčinjem Vrhu, kjer oče Radko skrbi za živino. Obseg dela in organizacijo med dvema lokacijama uspešno rešujejo z močno družinsko ...