Minister za delo Luka Mesec in socialni partnerji se bodo danes v Ljubljani srečali na posvetu glede dviga minimalne plače. Mesec vztraja pri predlogu, da bi minimalna plača letos znašala 1000 evrov neto za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav, kar je 113 evrov več kot zdaj.

O predlogu se bodo danes v Ljubljani pogovarjali socialni partnerji, končna odločitev pa mora biti sprejeta najpozneje do 31. januarja. Mesec poudarja, da gre za odgovor na rast življenjskih stroškov in naraščajoč delež zaposlenih, ki kljub polnemu delovnemu času živijo na robu revščine. Po njegovih besedah se z manj kot tisoč evri danes v Sloveniji ne da več dostojno preživeti. Predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov, ki so se od leta 2022 zvišali na 791 evrov. Zakon določa, da mora minimalna plača znašati med 120 in 140 odstotki tega zneska, ob tem pa se lahko upoštevajo tudi gibanja plač, zaposlenosti in gospodarske rasti. Trenutna minimalna plača znaša 887 evrov neto, kar pomeni, da bi predlagani dvig prinesel približno 113 evrov več.

113 evrov več ni vzdržno za podjetja

V razpravi v oddaji Odmevi so sindikati predlog označili kot korak v pravo smer. Predsednik konfederacije Pergam Jakob Počivavšek je poudaril, da bi bila minimalna plača prvič jasno postavljena nad prag revščine, kar je po njegovem mnenju minimum za delo s polnim delovnim časom. Ob tem je opozoril, da bo višja minimalna plača odprla tudi vprašanje razmerij med drugimi plačami, kar bo zahtevalo nadaljnja pogajanja.

Delodajalske organizacije predlogu nasprotujejo. Na Gospodarski zbornici Slovenije menijo, da tako visok dvig za podjetja ni vzdržen in da bi bilo bolj smiselno razbremeniti plače z nižjimi davki in prispevki. Mesec jim odgovarja, da se podobni argumenti ponavljajo vsako leto, a podatki kažejo drugačno sliko: ob večjih dvigih minimalne plače v zadnjih letih je Slovenija dosegla rekordno zaposlenost in najnižjo brezposelnost doslej.

Čeprav predsednik vlade Robert Golob predloga ne podpira, Mesec poudarja, da zakon v presojo o višini minimalne plače daje ministru za delo. Po današnjem posvetu s socialnimi partnerji in dodatnih pogovorih v koaliciji bo odločitev sprejeta še ta mesec.