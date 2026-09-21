Luka Mesec javno razkril rezultate testa na droge, a ni prvi poslanec, ki je to storil

Predvolilna tekma za ljubljanski županski stolček je dobila novo, zelo ostro vsebino. Luka Mesec, ki se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za župana Ljubljane, se je odzval na navedbe Dušana Smodeja o domnevnem uživanju kokaina. Smodej je v intervjuju za portal Info360 dejal, da je Mesca pred štirimi leti osebno videl vzeti kokain. Mesec njegove navedbe zavrača in jih je označil za »fantazije in načrtne laži«.

Mesec je zdaj na Instagramu objavil rezultat testa na droge. Kot je zapisal, je še isti popoldan, ko so se po družbenih omrežjih razširile obtožbe, odšel na Inštitut za sodno medicino in opravil testiranje. »Še isto popoldne sem šel opraviti test na droge na Inštitut za sodno medicino, ki ga objavljam,« je zapisal.

Mesec je ob tem spomnil, da je test na droge opravil že pred štirimi leti, ko je izbruhnila afera Fotopub. Takrat mu je, kot je zapisal, novinarka Reporterja ponudila hitri lekarniški test na droge in ga vprašala, ali ga je pripravljen opraviti. »Šel sem na WC in ga opravil,« je zapisal. Po njegovih besedah je bil rezultat takrat enak kot danes. »Rezultat je bil takrat enak kot danes: na vse droge sem negativen,« je navedel Mesec. Pri tem je pomembno, da današnji rezultat testa sam po sebi ne more pokazati, ali je nekdo določeno snov zaužil pred štirimi leti. Gre za odgovor Luke Mesca na aktualne očitke, ne za neposreden dokaz o dogajanju na novoletni zabavi konec leta 2021.

Smodej: Mesca sem videl uživati kokain

Smodejeve navedbe so se pojavile v intervjuju za portal Info360, v katerem je govoril tudi o svojem poznanstvu z Mescem. Dejal je, da sta se v preteklosti večkrat družila na zabavah in večerjah. Posebej je izpostavil novoletno zabavo konec leta 2021. Smodej je zatrdil, da je tam Mesca osebno videl vzeti kokain, in dodal, da naj bi ga takrat vzel skupaj z njim. V intervjuju je dejal tudi, da je bilo Mesčevo domnevno uživanje kokaina »javna tajna«.

Mesec vse navedbe zanika. Za zdaj gre pri tej konkretni trditvi za nasprotujoči si izjavi Smodeja in Mesca, za Smodejevo navedbo pa v preverjenih poročilih ni navedena neodvisna potrditev.

Vse se dogaja tik pred županskimi volitvami

Čas objave očitkov je za Mesca pomemben tudi zaradi njegove kandidature za ljubljanskega župana. Kandidaturo je uradno napovedal julija, ko je povedal, da želi na jesenskih lokalnih volitvah izzvati dolgoletnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića. V ospredje svoje kampanje je postavil vprašanje dostopnosti življenja v prestolnici. Mesec je že ob prvih odzivih na Smodejeve navedbe dogajanje povezal z župansko tekmo. Dejal je, da je bil pred kandidaturo z več strani opozorjen, naj pričakuje »umazane volitve« in poskuse diskreditacije. »Preden sem se odločil, da kandidiram za župana Ljubljane, sem bil z več strani posvarjen, naj se pazim, da bodo to umazane volitve, da se me bodo lotili z vsemi možnimi diskvalifikacijami in diskreditacijami,« je dejal Mesec.

Mesec se je v župansko tekmo podal kot kandidat Levice s sloganom »Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo«. Ob napovedi kandidature je dejal, da je po 20 letih istega župana čas za spremembo. Aktualni župan Zoran Janković se bo namreč potegoval za nov mandat. Prav zato so se očitki o domnevnem uživanju drog pojavili v občutljivem trenutku za Mesca, ki skuša vstopiti v eno najbolj izpostavljenih lokalnih političnih tekem v državi. Mesec pa je z objavo rezultata testa pokazal, kako se je odločil odgovoriti na očitke.

Njegovo sporočilo je kratko: test je opravil, priloženi izvid Inštituta za sodno medicino pa kaže negativen rezultat na vse testirane droge.

Mesec ni prvi poslanec s testom na droge

Mesec sicer ni prvi slovenski poslanec, ki se je na očitke o uživanju prepovedanih drog odzval z objavo rezultatov testiranja. Podobno potezo je pred leti, leta 2017, storil takratni poslanec Andrej Čuš. Tudi o njegovem testiranju na droge so tedaj poročali številni slovenski mediji, potem ko je Čuš javno objavil rezultat testa.