SOOČENJE

Mesec obtožil Čadonič Špeličevo, da ustvarjajo politični šov, hitro mu je odgovorila, kritizirala je tudi Goloba

Čadonič Špelič se ne zdi fer od predsednika vlade Roberta Goloba, da ukrepe poimenuje s priimkom pokojnega Aleša.
Vida Čadonič Špelič v soočenju z Luko Mescem na POP TV. FOTO: Voyo/zaslonska slika
Vida Čadonič Špelič v soočenju z Luko Mescem na POP TV. FOTO: Voyo/zaslonska slika
M. J.
 30. 10. 2025 | 23:05
 30. 10. 2025 | 23:07
1:59
Na POP TV sta danes zvečer gostovala minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in Vida Čadonič Špelič iz NSi. Pogovor je tekel tudi o nedavni tragediji v Novem mestu.

Mesec ji je v soočenju očital ustvarjanje političnega boja. »Danes je bil pogreb Aca Šutarja in meni se zdi izjemno nepietetno, izjemno slabo z vaše strani, izjemno nekatoliško, da iz trupla, ki niti še ni pokopano, že ustvarjate politični boj. Jaz sem bil v torek v Novem mestu in tam smo z vseh strani slišali eno in isto in to je, 'politika, nismo zdaj na levi in desni, zdaj moramo stopiti skupaj, zato da rešimo nastalo situacijo'. In mi delamo vse v tej smeri, da rešimo nastalo situacijo. To, da ustvarjate politični šov na podlagi te tragedije, to je pa zavržno,« je minister Mesec v oddaji izzval Čadonič Špeličevo.

Ta pa mu je hitro odgovorila. »Najprej, nikakršen politični šov to ni. Mi smo tri leta in pol, vas in vašega predsednika vlade opozarjali, kdo je na Dolenjskem in kaj se bo zgodilo. In žal mi je, da se je to zgodilo. Mi moramo od vas, ki ste zdaj na oblasti zahtevati, da nas zaščitite, da se ne bi zgodilo še kaj hujšega. Aleš je samo simbol trpljenja staršev, učiteljev, zdravstvenih delavcev, otrok in mladine, ki se vsak dan bojijo za svoja življenja. To res ni politični boj,« je povedala.

Ne zdi se ji tudi fer od predsednika vlade Roberta Goloba, da ukrepe poimenuje s priimkom pokojnega Aleša, ki je, kot je dejala, simbol ljubezni, prijateljstva in miru.

SOOČENJE

Mesec obtožil Čadonič Špeličevo, da ustvarjajo politični šov, hitro mu je odgovorila, kritizirala je tudi Goloba

Čadonič Špelič se ne zdi fer od predsednika vlade Roberta Goloba, da ukrepe poimenuje s priimkom pokojnega Aleša.
30. 10. 2025 | 23:05
