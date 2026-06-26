Mesec se je posnel, ker ga zanima, koga se boji Logar (VIDEO)

Koordinator Levice in bivši minister Luka Mesec ima vprašanje. Vprašal se je namreč, koga se boji podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Tako omeni varovanje političnih funkcionarjev in poudari, da se podpredsedniki vlad sami odločijo, ali bodo imeli varovanje ali ne.

Luka Mesec FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Levice

Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar bo do sobote na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se bo med drugim udeležil mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026 in obiskal ladjedelnico Iskra Shipyard v Šibeniku.

» Sam, ko sem postal pred 4 leti podpredsednik vlade in minister za delo, sem se varnostnikom odpovedal. Anže Logar, ki zdaj postaja minister za delo in gospodarstvo, pa varnostnike želi imeti nazaj, « pravi Mesec.

»Kdo ga ogroža? Ne živi v varni državi?«

»Zdaj, jaz sem prepričan, da živimo v varni državi, in takrat sem to tudi rekel varnostnim službam. Oni so mi rekli: "Ja, že, že, ampak vi živite tam okrog vašega bloka je Hofer in tam se dostikrat zbirajo brezdomci, kako se pa s tem soočate? " Pa sem rekel: "Ne vem, ponavadi lepo pozdravim pa z dvema evroma, kako pa vi? "«

Anže Logar FOTO: Dejan Javornik

Ob tem se Mesec sprašuje, zakaj Anže Logar želi imeti varnostnike. »Kdo ga ogroža? Ne živi v varni državi? In glede na to, da je minister, ki je zadolžen tudi za socialni dialog, a ni enostavneje peljati politike skozi socialni dialog in izvajati takih, ki ljudi ne razburjajo?« je še dodal.