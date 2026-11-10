Mesec v novi anketi bližje Jankoviću. Bo ljubljanski župan prvič moral v drugi krog?

Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković je pred nedeljskimi volitvami še vedno prva izbira v anketi Ninamedie. Med vprašanimi, ki nameravajo voliti ali se o udeležbi še odločajo, bi ga izbralo 32,3 odstotka, kandidata Levice Luko Mesca pa 23,7 odstotka, so objavili pri Svet24. V novi anketi ju loči 8,6 odstotne točke, pet manj kot v oktobrskem merjenju iste agencije za Dnevnik. Takrat je imel Janković 34,6 odstotka podpore, Mesec pa 21 odstotkov. Tudi oktobrska anketa je nakazala možnost drugega kroga, o čemer smo že poročali.

Primc pred Ropom

Med drugimi kandidati je največ podpore dobil Aleš Primc, ki bi ga izbralo 6,8 odstotka vprašanih. Sledi Anton Rop s 5,5 odstotka, oktobra pa so mu izmerili 8,2 odstotka podpore. Za kandidata SDS Aleša Vrhovca bi glasovalo 5,3 odstotka vprašanih, za kandidata Gibanja Svoboda Klemna Boštjančiča pa pet odstotkov. Preostali kandidati so dobili manj kot tri odstotke podpore. V raziskavi je sodelovalo 968 ljudi. Na vprašanje o udeležbi jih je 55,8 odstotka odgovorilo, da bodo zagotovo šli na volišča, 24 odstotkov pa, da se bodo volitev verjetno udeležili. O udeležbi se jih še ni odločilo 11,4 odstotka.

Pred štirimi leti zmagal z več kot 60 odstotki

Janković je vseh šest dosedanjih županskih volitev, na katerih je kandidiral v Ljubljani, dobil že v prvem krogu. Leta 2022 je zanj glasovalo 61,83 odstotka volivcev, ki so oddali veljavno glasovnico. Če v nedeljo, 15. novembra, noben kandidat ne bo dobil več kot polovice veljavnih glasov, se bosta dva najbolje uvrščena pomerila 29. novembra.

Listo Zorana Jankovića bi izbralo 24,2 odstotka vprašanih, Levico pa 21,8 odstotka. Sledijo SDS s šestimi odstotki, Ljubljana smo vsi s 5,8 odstotka, Glas za otroke in družine s 5,3 odstotka ter Gibanje Svoboda s 4,8 odstotka. Na volitvah leta 2022 je Jankovićeva lista dobila 18 od 45 sedežev v mestnem svetu.