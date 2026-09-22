Mesec »za nekaj sekund prižgal lučke« službenega avtomobila, Policija jasno: »to mu ne daje pravice«

Sokoordinator stranke Levica in eden od kandidatov za župana Mestne občine Ljubljana Luka Mesec preživlja težke dneve. Po tem, ko je Dušen Smodej konec prejšnjega tedna javno razkril, da je nekoč v Meščevi družbi užival kokain, pa tudi, da naj bi se nekdanji minister Mesec naokoli prevažal v službenem avtomobilu s prižganimi modrimi lučmi, se je zdaj v javnosti pojavil še posnetek omenjene vožnje. Na njem je mogoče videti Mesca za volanom službenega BMW-ja s prižgano modro lučjo, a je poslanec pojasnil, da je luč prižgal le za nekaj sekund med bratovo poroko, objavo posnetka pa označuje za poskus diskreditacije pred volitvami. »Na slovenskih porokah se hupa. Na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar (kot je razvidno iz posnetka), sem za nekaj sekund prižgal še lučke,« je med drugim pojasnil Mesec.

Ali je tovrstno početje dovoljeno, smo povprašali na Policiji, kjer so nam odgovorili: »Na splošno se modra svetilka lahko uporablja le na vozilih, za katera to dovoljuje 3. člen Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, in samo pri izvajanju nalog, določenih z omenjenim pravilnikom. Mednje med drugim sodijo naloge pri varovanju oseb in objektov ter nujne in neodložljive naloge državnega organa, ki so za njegovo delo strateškega pomena,« pojasnjujejo na Policiji in dodajajo, da »pri protokolarnih vozilih zato zgolj dejstvo, da vozilo uporablja visok funkcionar, ne daje pravice do uporabe modre svetilke«.

Zakon o pravilih cestnega prometa sicer posebej ne določa globe za voznika zgolj zaradi neupravičene uporabe modrih luči, pogoji njihove uporabe so, kot rečeno, določeni v drugem odstavku 3. člena Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, zakon določa sankcijo le za neupravičeno namestitev naprav, torej tudi modrih luči, za kar je predpisana globa 160 evrov.

Kaj pravi 3. člen Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo? Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki označujejo vozila s prednostjo, je dovoljeno namestiti in uporabljati samo na vozilih policije, vojaške policije, nujne medicinske pomoči, gasilske službe, preiskovalne službe sodišča in državnega tožilstva, ter na intervencijskih vozilih mobilne enote ekološkega laboratorija in civilne zaščite. Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih s prednostjo je dovoljeno uporabljati samo za izvršitev nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja, zavarovanje in ogled kraja prometne ali druge nesreče, kaznivega dejanja ali prekrška, kot tudi za odkritje ali prijetje storilca kaznivega dejanja ali prekrška. Na vozilih s prednostjo je dovoljeno uporabljati posebne svetlobne znake tudi kot opozorilo na nesrečo, zgostitev prometa ali drugo nevarnost na cesti. Na vozilih policije je dovoljeno uporabljati posebne svetlobne in zvočne znake tudi za ustavitev vozila, ki vozi pred njim.

Ni pa sporno dejstvo, da je Mesec sedel za volanom službenega avtomobila. Kot navajajo na Policiji, lahko funkcionar tudi sam vozi protokolarno vozilo, za to namreč ni treba biti poklicni šofer niti posebej usposobljen voznik. Mora pa izpolnjevati določene pogoje, poudarjajo na Policiji: »Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo lahko vozi oseba, ki ima ustrezno veljavno vozniško dovoljenje, ni voznik začetnik in v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki ima za posledico smrt ene ali več oseb, ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.«