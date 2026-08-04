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Mestna občina Celje v črnem: »Jožefu smo hvaležni za njegovo zapuščino, ohranjali ga bomo v trajnem spominu«

Umrl je častni meščan Celja Jožef Geršak, nekdanji direktor Fakultete za komercialne in poslovne vede, pomembno je zaznanoval tudi športno dogajanje v regiji.
Pokojni Jožef Geršak. FOTO: Mestna Občina Celje Fb
Pokojni Jožef Geršak. FOTO: Mestna Občina Celje Fb
M. U.
 4. 8. 2026 | 15:47
 4. 8. 2026 | 17:12
1:42
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Mestna občina Celje je sporočila žalostno vest. Umrl je častni meščan Celja Jožef Geršak, nekdanji direktor Fakultete za komercialne in poslovne vede.

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»Spominjamo se ga z največjim spoštovanjem, saj je svoje življenje posvetil predanemu delu na področju izobraževanja in športa ter pustil trajen pečat pri ljudeh in v družbi. Še posebej pomembne so njegove zasluge pri gradnji novega Šolskega centra Celje ter izjemni dosežki šole na tekmovanjih v športu, znanju in raziskovalni dejavnosti. Šola je v njegovem času kalila mnogo bodočih vrhunskih športnikov, raziskovalcev, univerzitetnih profesorjev, zdravnikov.

Z ustanovitvijo zasebne šole Abitura je spisal novo poglavje izobraževanja v Celju, saj je sledila ustanovitev dveh samostojnih izobraževalnih enot, Srednje poklicne in strokovne šole ter Višje strokovne šole, ustanovitev Visoke komercialne šole Celje, ki je bila prvi samostojni visokošolski zavod v Celju - danes Fakulteta za komercialne in poslovne vede.

Dvajset let je bil predsednik Športne zveze Celje in predsednik Košarkarskega kluba Celje. V njegovem času je košarkarski klub dosegel zavidljive rezultate, kar dvakrat so mladinci postali državni prvaki.

Jožefu Geršaku smo hvaležni za njegovo zapuščino, ohranjali ga bomo v trajnem spominu. Vsem njegovim izrekamo iskreno in globoko sožalje.«

 

 

 

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