Mestna občina Kranj opozorila na lažen profil župana Rakovca

Mestna občina Kranj je zvečer opozorila, da je bil na družbenem omrežju Facebook zaznan lažen profil, ki se predstavlja kot uradni profil kranjskega župana Matjaža Rakovca. Poudarili so, da gre za zlorabo identitete, Rakovec pa ne namerava odpirati novih profilov in komunicira izključno preko svojih uradnih kanalov.

Župan je na pojav novega, lažnega profila opozoril tudi sledilce na svojem uradnem profilu https://www.facebook.com/MatjazRakovecKR.