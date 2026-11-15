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LOKALNE VOLITVE

V Mestni občini Ptuj drugi krog! Spopadla se bosta Nuška Gajšek in Janko Širec

V Mestni občini Ptuj se je tokrat na volitve odpravilo slabih 36 odstotkov volilnih upravičencev.
Nuška Gajšek je do zdaj, kot kaže delo županje opravljala dobro, volivke in volivci so ji namenili največ glasov, a ne dovolj za zmago v prvem krogu. FOTO: Marko Pigac  
Nuška Gajšek je do zdaj, kot kaže delo županje opravljala dobro, volivke in volivci so ji namenili največ glasov, a ne dovolj za zmago v prvem krogu. FOTO: Marko Pigac  
B. K. P.
 15. 11. 2026 | 20:29
 15. 11. 2026 | 21:12
2:01
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Na Ptuju je bila tokratna županska tekma zanimiva predvsem zaradi precej ostrih medsebojnih očitkov in različnih pogledov na prihodnost mesta. Za položaj se je potegovalo pet kandidatov, poleg aktualne županje Nuške Gajšek, ki občino vodi od leta 2018, še Nuška Vrabl, Andrej Čuš, Lina Habjanič in Janko Širec

Volivke in volivce sta očitno najbolj prepričala aktualna županja in Širec. Po prvih neuradnih rezultatih ter več kot 99 odstotkov preštetih glasov je aktualni županji podporo na tokratnih volitvah izreklo nekaj manj kot 45 odstotkov tistih, ki so se odpravili na volišča. Širec je dobil 24,54 odstotka glasov, na tretje mesto se je uvrstil Čuš.

Predvolilna kampanja na Ptuju je bila sicer precej zanimiva, kandidati pa so med njo med drugim odgovarjali na vprašanje, kaj bi naredili v prvem letu mandata, če bi bili izvoljeni, pri čemer je Širec dejal, da bo z njim na čelu občine »konec razvpitega 'plastičnega' krožišča na Ptuju«, Lina Habjanič je dejala, da si bo prizadevala za vrnitev participativnega proračuna, ob čemer je spomnila, da je bilo za to nazadnje namenjenih 175.000 evrov. Občani bi tako neposredno odločali o delu občinskega denarja, je še dejala Habjaničeva.

Čuš bi prvih 100 dneh opravil popis praznih stanovanj in poslovnih prostorov v mestnem jedru, nato bi sledila njihova obnova in ponovna uporaba. Nuška Vrabl bi najprej pregledala občinsko poslovanje in investicije. Posebej jo zanima približno 25 milijonov evrov vreden investicijski cikel in vprašanje, kateri projekti so dejansko pripravljeni. Aktualna županja Gajšek je medtem kot prvo prioriteto je navedla Osnovno šolo Breg.

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