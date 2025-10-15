Meta ne more verjeti, kaj je storil dijak, ki je šel mimo njenega vrta

Ob tem, ko skorajda ne mine dan, kaj šele teden, da ne bi brali grozljivih izpovedi in pripovedi o medvrstniškem nasilju, medgeneracijskem nasilju, maltretiranju in drugih grobostih, je kot žarek sonca skozi oblake posijalo sporočilo starejše gospe, ki ga je naslovila na ravnatelja sevniške srednje šole, ta pa si ni mogel kaj, da ga ne bi delil s svetom.

»Pred nekaj dnevi sem bila na vrtu, utrujena, brez volje ter izčrpana. Po dolgotrajni bolezni sem komaj stala, a sem si vseeno želela malo urediti okolico. Takrat je mimo prišel mlad fant z veliko črno torbo čez ramo. Prijazno me je pozdravil in na mojem bledem obrazu videl, da sem šibka,« je pripoved začela gospa Meta, ki se je predstavila kot »vdova, ki živi sama«.

Dal mi je nekaj, kar mi že dolgo časa nihče ni.

Fant se je ob pogledu nanjo ustavil, vprašal, če se dobro počuti, in jo prijel za ramo, da ne bi padla, saj jo je ravno takrat, kot je dejala, obšla omotica. Nato jo je fant nadvse presenetil z vprašanjem: »Gospa, ali dovolite, da vam polepšam dan?« Povabila ga je v hišo in izkazalo se je, da fant obiskuje frizersko šolo, saj je imel pri sebi vse pripomočke, »kot frizer v salonu«, je dejala gospa.

»Pomagal mi je do kopalnice, umil mi je lase, potem me je posedel na stol in začel delati. Delal je mirno, z občutkom, vse čisto po svoje in ravno to je bilo najlepše. Ko je končal, me je lepo postrigel, posušil lase, jih navil, dal volumen, frizura je bila kot iz modne revije, res si nisem mogla predstavljati, da je to mogoče. Nato me je še naličil,« se spominja vdova, ki ni mogla verjeti, da je to res ona, ko se je pogledala v ogledalo.

Gospa, ali dovolite, da vam polepšam dan?

»Kot da bi za trenutek pozabila na bolezen, utrujenost ter leta. Počutila sem se živo ter polna energije. Ljudje, ki so me tisti dan videli, so me hvalili, govorili, kako sem lepa, urejena ter sijoča,« je bila navdušena in nadvse ganjena gospa, ki se je želela mladeniču nekako zahvaliti, a ta ni sprejel ne plačila niti pijače, samo poslovil se je in odšel.

»To, kar je naredil, ni bila samo frizura. Dal mi je nekaj, kar mi že dolgo časa nihče ni, občutek, da sem vredna, lepa, varna, da bom zdrava - pogovor kot terapevt z veliko izkušenj in občutek, da še vedno nekaj pomenim,« je zapis zaključila hvaležna in nadvse ganjena gospa Meta. Včasih res ni treba veliko, nasmeh, pozdrav, prijazna beseda ali gesta. Nas to ne bo stalo nič, nekomu drugemu pa lahko pomeni ogromno, mu polepša dan, teden, mesec.