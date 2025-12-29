Meteorolog Anže Medved razkril, kje bo vreme najbolj ugodno za silvestrovanje na prostem

Vremenska napoved za silvestrovo je za mnoge Slovence izjemno pomembna, saj prav na najdaljšo noč v letu vreme pogosto odloči, kako bomo praznovali prihod novega leta. Številni se namreč odpravljajo na silvestrovanja na prostem, kjer bodo v več mestih po Sloveniji pripravili praznične programe z živo glasbo, stojnicami in slavnostnim odštevanjem do polnoči. Jasno nebo, prijetne temperature ali pa vsaj suho vreme so zato ključnega pomena za dobro vzdušje, saj si vsi želimo brezskrbno uživati v praznovanju, namesto da bi ga dež, mraz ali veter postavili pod vprašaj. Zato teh dni z zanimanjem spremljamo vremenske napovedi in upamo, da bo narava letos na naši strani.

Meteorolog Anže Medved pojasnjuje, da bodo v večjem delu Slovenije temperature pod lediščem, nekje od -3 do -6°, temperature malo nad lediščem lahko pričakujemo morda le v slovenski Istri ob morju. »Ampak tam bo iznad zahoda z jugozahodnim vetrom prišla nizka oblačnost, tako da največ je verjetno bolj kot ne oblačno vreme ravno na slovenski obali. Kar se tiče notranjosti države bo začel pihati jugozahodni zahodni veter v višinah, postopno bo prišel tudi do tal, in tam, kjer bodo prepišne doline, lahko pričakujemo dokaj jasno noč. V bolj zavetrnih območjih pa se bo verjetno spet naredila megla proti jutrom. Za kakšno jasno noč bo torej več možnosti predvsem proti vzhodu Slovenije, v osrednji Sloveniji pa je nekaj verjetnosti za bolj kot ne megleno noč,« pojasni meteorolog Medved.

Anže Medved FOTO: Foto: Dejan Javornik

Kakovost zraka se bo izboljšala, kajti jutri pride fronta, zapihal bo severni severovzhodni veter, na Primorskem burja in to bo prevetrilo vse te nižine, res pa je, potem spet pričakujemo, da bi nastalo malce inverzije, tako da kakovost se bo malce poslabšala, ampak ne bo zelo slaba, tako da bodo v teh dneh nad nami pihali vetrovi, ki bodo vseeno izboljšali kakovost zraka.

Dinamično vreme po novem letu

Po novem letu bo malce bolj dinamično vreme, ko bodo od severa začeli nad osrednjo in zahodno Evropo dotekati občutno hladnejši vetrovi iznad severne Evrope, to pa pri nas pomeni v začetku prihodnjega tedna temperature okoli ledišča, razloži Medved. »A pred tem bo pa kar občutna otoplitev zaradi ciklona v severnem Sredozemlju, ki nam bo od jugozahoda dovajal zelo topel zrak, tako da lahko pričakujemo naslednji vikend, to se pravi v soboto in nedeljo, kar visoke temperature, okoli deset, enajst morda kje tudi do 12 °C. Potem pa res pride hladna fronta, ki bi temperature spustila za kakšnih 10°, ampak napovedi so še zelo negotove, kar se bo zgodilo potem v začetku prihodnjega tedna. Zaenkrat kaže, da bi vsaj večji del noči ostalo brez megle, proti jutru pa bi se spet kje navlekla, ampak je še veliko odvisno od tega vetra, tako da v naslednjih dneh bodo napovedi, kar se tiče razvoja meglenega vremena v Ljubljani bistveno boljše, kot pa so danes.«

1. januarja bodo po napovedih meteorologa Medveda temperature med -3 in -6, na Primorskem oziroma ob morju malo nad lediščem, še hladnejše pa bo eno jutro prej, to se pravi na silvestrsko jutro. »31. decembra, ko se bo po prehodu te hladne fronte vreme umirilo, se bo razjasnilo in v večjem delu nižin lahko pričakujemo temperature od -5 do -10, mraziščih okoli -15 in tudi ob morju, to se nam pravi na slovenski obali, se bodo temperature se spustile tam do -3 °C,« napove Medved.

Če se odpravljate v visokogorje

Zaradi zelo hudih zimskih razmer v visokogorju Medved manj izkušenim pohodnikom obisk gora odsvetuje. »Kdor se pa v teh dneh odpravlja v visokogorje, se mora zavedati, da bodo tam zelo zimske razmere, kajti danes je še temperaturni obrat. Temperature tudi na Kredarici so nad lediščem, jutri pa se bo občutno ohladilo, temperatura bo padla za 15 ali celo več stopinj, tako da bodo od jutri dalje temperature ves čas pod -10 stopinjami. Izkušeni planinci seveda lahko gredo v visokogorje, pohodnikom, ki pač niso navajeni teh zimskih razmer, pa vseeno odsvetujemo obisk gora, kajti bodo zelo zimske razmere, ta sneg bo zelo pomrznil, bo zelo ledeno in pa temperature praktično skozi pod -10 stopinjami,« svetuje meteorolog Medved.