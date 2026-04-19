VREME

Meteorolog Gregorčič razkriva, kakšno vreme prihaja k nam za praznike: Temperature bodo padle ...

Prihajajoči dež bo le delno ublažil izrazito spomladansko sušo.
Brane Gregorčič. FOTO: Leon Vidic

Ponedeljek bo prinesel izrazitejše poslabšanje. Večji del dneva bo oblačno z občasnim dežjem, ozračje pa se bo opazno ohladilo. Simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk

Suha površina tal je velika ovira za spomladansko setev in razvoj koreninskega sistema mladih rastlin. Simbolična fotografija. FOTO: Nortonrsx Getty Images/istockphoto

N. P.
 19. 4. 2026 | 10:45
3:43
Slovenija se v zadnjem mesecu sooča z nenavadno suhim obdobjem. Podatki Agencije za okolje (ARSO) kažejo, da je od sredine marca v nekaterih delih države padlo le zanemarljivih 17 % običajnih padavin. Najbolj kritično je na Gorenjskem, v okolici Ljubljane in v Pomurju; v Lescah so denimo namerili zgolj 4 mm dežja. Zaradi kombinacije toplega vremena, vetra in močnega izhlapevanja so nekateri predeli dosegli rekordne primanjkljaje vode v tleh glede na zadnja tri desetletja.

Po mirnem in sprva jasnem dopoldnevu se bo vreme danes začelo spreminjati. Sredi dneva bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo severozahod države že zajele prve plohe in nevihte. Te se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Kljub spremembi bo še razmeroma toplo, s temperaturami do 24 °C.

Ponedeljek bo prinesel izrazitejše poslabšanje. Večji del dneva bo oblačno z občasnim dežjem, ozračje pa se bo opazno ohladilo. Najvišje dnevne temperature se bodo v notranjosti gibale le med 10 in 15 °C, na Primorskem, kjer bo nekoliko toplejše, pa okoli 18 °C.

Hladni prazniki in nižja meja sneženja

27. aprila, ko obeležujemo dan upora proti okupatorju, nas verjetno čaka hladna noč, pravi dežurni prognostik Brane Gregorčič: »Trenutno kaže, da nas bo ravno tisto noč, s 26. na 27. aprila, prešla izrazito hladna fronta. To je današnji scenarij, lahko, da se bo spremenil v naslednjih dneh,« pravi meteorolog. To pomeni nizko mejo sneženja, ki bi se lahko spustila na okoli 1000 metrov nadmorske višine.

Za prvomajski konec tedna še ni mogel podati natančnih napovedi, saj se, kot pravi, aprila vreme močno spreminja. Zaenkrat med 27. in 29. aprilom meteorologi pričakujejo razmeroma sveža jutra, okoli 5 stopinj Celzija, čez dan bi se temperature lahko povzpele do 10 ali 15 stopinj. »Proti prvem maju pa spet kaže trend naraščanja temperatur,« je zaključil Gregorčič.

Morda bo za prvomajske piknike treba obleči toplejšo bundo ali prinesti kakšno dodatno odejo, za zdaj pa lahko še upamo, da se temperature ob prelomu meseca vendarle nekoliko dvignejo.

Blagodejen vpliv na naravo, a težav še ni konec

Napovedane padavine bodo izjemno dobrodošle za kmetijstvo in naravo, saj je suha površina tal trenutno velika ovira za spomladansko setev in razvoj koreninskega sistema mladih rastlin. Vendar pa meteorologi opozarjajo, da ta dež ne bo rešil vseh težav.

Površinski sloj: Sušnost tal se bo v splošnem ublažila, a ne povsod enako (manj dežja pričakujejo na Obali in severovzhodu).

Podzemne vode: Trenutno so gladine ponekod v Savinjski kotlini in na Apaškem polju izredno nizke. Prihajajoče padavine bodo pomagale ohraniti trenutno stanje, bistvenega izboljšanja v globini pa še ne gre pričakovati.

Od torka spet več sonca

Padavine bodo v noči na torek večinoma ponehale. Sredi tedna se bo vreme stabiliziralo; v torek nas čakajo le še krajevne plohe, v sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, temperature pa bodo spet nekoliko prijaznejše.

Čeprav se nam obeta mokra osvežitev, bo za popolno okrevanje vodnih rezerv v naravi potrebnih še precej več deževnih dni.

vremesušadežvremenska napovedArsovodakmetijstvopadavinevremenske razmere
11:09
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Konec nereda v garaži: tako lahko iz kaosa ustvarite uporaben prostor

Ključ do urejene garaže so pravilna razporeditev, odstranjevanje nepotrebnih stvari in učinkovito izkoriščanje sten in višine.
19. 4. 2026 | 11:09
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Na prehodu za pešce zbil mlajšo peško in brez kančka vesti odpeljal

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja zapustitev poškodovanca v prometni nesreči.
19. 4. 2026 | 11:05
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZVEZDAN PIRTOŠEK

Osemdesetletnik težko čaka leto in pol na pregled

Zdravnik nevrolog bo maja začel delovati kot neodvisni strokovnjak za človekove pravice starejših oseb v okviru OZN.
Simona Fajfar19. 4. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Polet
SLADKOBA POVSOD

Skriti sladkor: kje vse se skriva in zakaj ga zaužijemo več, kot mislimo

Najpomembnejše je razviti zavedanje o tem, kje se sladkor skriva, in sprejemati odločitve brez občutka odpovedovanja ali pritiska.
Miroslav Cvjetičanin19. 4. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
VREME

Meteorolog Gregorčič razkriva, kakšno vreme prihaja k nam za praznike: Temperature bodo padle ...

Prihajajoči dež bo le delno ublažil izrazito spomladansko sušo.
19. 4. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
VEDNO SI JE ŽELEL SESTRO

Mateja in Marko Naberšnik: uspešna sestra in brat (Suzy)

Ko je še živel doma, sta si skupaj ogledala skoraj vsak film v kinu.
19. 4. 2026 | 10:25

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Logo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kaj se v resnici dogaja na slovenskih gradbiščih?

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
