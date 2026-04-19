Meteorolog Gregorčič razkriva, kakšno vreme prihaja k nam za praznike: Temperature bodo padle ...

Slovenija se v zadnjem mesecu sooča z nenavadno suhim obdobjem. Podatki Agencije za okolje (ARSO) kažejo, da je od sredine marca v nekaterih delih države padlo le zanemarljivih 17 % običajnih padavin. Najbolj kritično je na Gorenjskem, v okolici Ljubljane in v Pomurju; v Lescah so denimo namerili zgolj 4 mm dežja. Zaradi kombinacije toplega vremena, vetra in močnega izhlapevanja so nekateri predeli dosegli rekordne primanjkljaje vode v tleh glede na zadnja tri desetletja.

Po mirnem in sprva jasnem dopoldnevu se bo vreme danes začelo spreminjati. Sredi dneva bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo severozahod države že zajele prve plohe in nevihte. Te se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Kljub spremembi bo še razmeroma toplo, s temperaturami do 24 °C.

Ponedeljek bo prinesel izrazitejše poslabšanje. Večji del dneva bo oblačno z občasnim dežjem, ozračje pa se bo opazno ohladilo. Najvišje dnevne temperature se bodo v notranjosti gibale le med 10 in 15 °C, na Primorskem, kjer bo nekoliko toplejše, pa okoli 18 °C.

Hladni prazniki in nižja meja sneženja 27. aprila, ko obeležujemo dan upora proti okupatorju, nas verjetno čaka hladna noč, pravi dežurni prognostik Brane Gregorčič: »Trenutno kaže, da nas bo ravno tisto noč, s 26. na 27. aprila, prešla izrazito hladna fronta. To je današnji scenarij, lahko, da se bo spremenil v naslednjih dneh,« pravi meteorolog. To pomeni nizko mejo sneženja, ki bi se lahko spustila na okoli 1000 metrov nadmorske višine. Za prvomajski konec tedna še ni mogel podati natančnih napovedi, saj se, kot pravi, aprila vreme močno spreminja. Zaenkrat med 27. in 29. aprilom meteorologi pričakujejo razmeroma sveža jutra, okoli 5 stopinj Celzija, čez dan bi se temperature lahko povzpele do 10 ali 15 stopinj. »Proti prvem maju pa spet kaže trend naraščanja temperatur,« je zaključil Gregorčič. Morda bo za prvomajske piknike treba obleči toplejšo bundo ali prinesti kakšno dodatno odejo, za zdaj pa lahko še upamo, da se temperature ob prelomu meseca vendarle nekoliko dvignejo.

Blagodejen vpliv na naravo, a težav še ni konec

Napovedane padavine bodo izjemno dobrodošle za kmetijstvo in naravo, saj je suha površina tal trenutno velika ovira za spomladansko setev in razvoj koreninskega sistema mladih rastlin. Vendar pa meteorologi opozarjajo, da ta dež ne bo rešil vseh težav.

Površinski sloj: Sušnost tal se bo v splošnem ublažila, a ne povsod enako (manj dežja pričakujejo na Obali in severovzhodu).

Podzemne vode: Trenutno so gladine ponekod v Savinjski kotlini in na Apaškem polju izredno nizke. Prihajajoče padavine bodo pomagale ohraniti trenutno stanje, bistvenega izboljšanja v globini pa še ne gre pričakovati.

Od torka spet več sonca

Padavine bodo v noči na torek večinoma ponehale. Sredi tedna se bo vreme stabiliziralo; v torek nas čakajo le še krajevne plohe, v sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, temperature pa bodo spet nekoliko prijaznejše.

Čeprav se nam obeta mokra osvežitev, bo za popolno okrevanje vodnih rezerv v naravi potrebnih še precej več deževnih dni.