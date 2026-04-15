Meteorski vzpon tega kandidata iz ozadja za slovenskega premierja! Na stavnici je že prehitel Goloba

Analitiki se sprašujejo: je pot iz gordijskega vozla, kjer Resnica Zorana Stevanovića in Demokrati Anžeta Logarja želijo oblikovati desno vlado, a brez Janeza Janše in »izdaje svojih volivcev«, ustoličenje nekoga tretjega za novega slovenskega premierja?

Stavnice, kot kaže, to možnost dopuščajo. Še več, verjetnost za novega morebitnega slovenskega mandatarja Jerneja Vrtovca (NSi) se je v zadnjih dneh meteorno dvignila in je v trenutku, ko to pišemo, že pri približno 16 odstotkih. To je sicer precej manj od favorita Janeza Janše, a bistveno več od Roberta Goloba, ki vse od velikonočnih praznikov na lestvici morebitnih mandatarjev nezadržno tone in je šele na 4. mestu. Verjetnost, da bi Golob sestavljal vlado, je trenutno zgolj 5,3-odstotna. Prehitel ga je tudi Logar, ki mu stavničarji ocenjujejo 7-odstotno verjetnost za sestavo vlade.

Morebitno mandatarstvo Jerneja Vrtovca bi karte premešalo na novo, saj gre za politika, ki je sprejemljiv za večino strank: ima podporo t.i. »tretjega bloka«, ki ga poleg NSi, SLS in Fokusa sestavljata še Resnica in Logarjevi Demokrati, hkrati je naravni zaveznik SDS, ki je na čelu DZ-ja ustoličila Stevanovića in zacementirala desni blok. Tudi marsikdo v stari levosredinski vladi zna Vrtovca podpreti; da nima nič proti njemu, je nakazoval že tradicionalno umirjeni in preudarni šef Socialdemokratov Matjaž Han, zato ni nemogoče, da bi se okoli Vrtovca zbrala nekakšna vlada narodne enotnosti.

Na stavnicah iz nič do 15 odstotkov

Za radovedne poglejmo še številke: Jernej Vrtovec se na grafu Polymarketa pojavi šele prejšnji teden. Iz štartne osnove nič je najprej prejel 9-odstotno oceno verjetnosti oblikovanja vlade. Do danes mu je podpora zrasla na okoli 15 odstotkov (številka iz minute v minuto variira, saj je bil med pisanjem tega članka med 14 in 16 odstotki). Še naprej največjo verjetnost za oblikovanje vlade pa stavničarji pripisujejo Janezu Janši. Verjetnost za njegovo četrto vlado je 68-odstotna, a je ta teden rahlo padla, saj je še za vikend kazala kar 78-odstotno verjetnost. Še 5. aprila, torej za veliko noč, je imel Janša samo 14-odstotno verjetnost oblikovanja vlade, Robert Golob pa kar 70-odstotno.

