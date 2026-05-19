Metliško črnino pijejo tudi Nemci (FOTO)

»V vsej trdoživosti kljubujemo tudi takim razmeram, kot so danes, narava pa nas opominja, da proti njej nič ne moremo,« je v petek nekaj po 19. uri zbrane nagovorila Martina Legan Janžekovič, mati županja občine Metlika. Tod je od petka do nedelje potekala 44. Vinska vigred v Beli krajini, največji, že 44. vinski festival v državi, organizacijske moči sta združili Občina Metlika in Zavod Metlika. »Kar tamle parkirajte,« so domači redarji usmerjali promet. Vsi so upali na več obiska, a v petek in soboto je lilo kot iz škafa, v nedeljo pa se je Bela krajina kopala v soncu. Če kdo ve, kako muhasta je narava, potem so to zagotovo vinogradniki, ki iz leta v leto pridelujejo žlahtno kapljico tudi v Beli krajini in jo na Vinski vigredi na ogled postavijo. V šotoru na Mestnem trgu so obiskovalci okušali kar 57 izbranih vin Bele krajine in segali po belokranjski pogači.

Po sveže pečeni je dišalo iz Hiše dobrot Bele krajine. Pomembno vlogo pri ohranjanju tradicije ima Društvo kmečkih žena Metlika. Mojca Mežnaršič (po zaslugi njene mame Alenke Mežnaršič je belokranjska pogača dobila evropsko zaščito zajamčene tradicionalne posebnosti) nam je hitro postregla z nekaj podrobnostmi o belokranjski pogači. Izvedeli smo, da mora biti okrogla, posipana z debelo soljo in kumino ter pravilno razrezana, sedem rezov mora imeti. »Okrogla je zato, ker se je nekoč pekla na loparju v krušni peči. Kumina pomaga želodcu, sol pa je za to, da se zraven kaj popije,« so nam zaupali. Članice društva so organizirale delavnico priprave pogače, v svojih vrstah pa pogrešajo kak mlajši obraz.

177 VZORCEV so ocenili letos.

Na osrednjem dogodku ni manjkalo eminentnih gostov. »Tretja razvojna os ne predstavlja le prometne povezave, temveč tudi simbol novih priložnosti za gospodarstvo, turizem in predvsem za mlade, da ostanejo doma ali se še hitreje in pogosteje vračajo v svoje domače kraje,« je med drugim poudarila slavnostna govornica dr. Nataša Pirc Musar, ki je Belokranjkam in Belokranjcem javno obljubila, v petek kar dvakrat, prvič že ob ogledu razstavno-prodajnega salona Kolpa, da bo tudi sama odgovorne spodbujala k čimprejšnji izgradnji avtocestne povezave pod Gorjanci. Potem so zaploskali novi kraljici metliške črnine.

Julia iz Münchna

Nova ambasadorka belokranjskih vin je kot 18. kraljica metliške črnine postala 22-letna Julia Kočevar iz Metlike. Diplomantka s specializacijo iz marketinga in blagovnih znamk znanje nadgrajuje na magistrskem študiju Digital Business Management v Münchnu v Nemčiji: »Želim povezati tradicijo in vino z novimi turističnimi priložnostmi. V tem letu se bom potrudila, da metliško črnino in vsa belokranjska vina približam mladim, da bi to vino in to delo bolj spoštovali,« je poudarila. Izvedeli smo, da se nad metliško črnino navdušujejo tudi njeni sošolci na Bavarskem.

Najboljša pogača Najboljšo belokranjsko pogačo je spekla Darinka Jerčinovič iz Kovačnice sreče v vasi Griblje, zanjo je prejela izjemnih 79 točk od 80.

V petek so zbrani zaploskali vsem, ki so v oceno dali svoje vino. Prispelo je 177 vzorcev, od tega 25 iz sosednje Hrvaške. Naziv najboljše metliške črnine PTP so si letos prislužili v Hiši vina Pečarič, kamor je šel tudi prvak modre frankinje letnika 2025, naziv najboljšega belokranjca PTP pa si je prislužila Klet Konda iz Sadinje vasi pri Semiču. Med suhimi vini tekočega letnika je naziv šampiona prejel sauvignon 2025 pridelovalcaiz Zajačkega sela pri Ozlju na Hrvaškem, ki je hkrati tudi šampion tujih vin. Šampion predikatnih in posebnih vin je šel tudi letos v roke Vinske kleti Prus, in sicer za sauvignon suhi jagodni izbor, 2001, ki je prejel najvišjo možno oceno 20,0 točke in je s tem letos najvišje ocenjeno vino. »Priznanja pomenijo potrditev, da delamo dobro. Včasih moraš imeti tudi eno tako zunanjo potrditev, čeprav že vemo, da so vina dobra. Če imaš najboljšo črnino, to ni samo sreča, ampak je v ozadju veliko znanja,« je po prejemu priznanja povedal 50-letni. »Vsak letnik je drugačen. Ravno misliš, da vse obvladaš, pa pride nekaj novega in moraš vse znova naštudirati,« je povedal zmagovalec. Metliška črnina je posebnost Bele krajine in zaščitena zvrst različnih sort. Prevladuje modra frankinja s 50 in 60 odstotki, od 30 do 40 odstotkov je žametovke, preostanek pa predstavljajo portugalska, šentlovrenka ali zweigelt.

»Bistvo črnine je, da je mehka in pitna, da ti roka ves čas na kozarcu stoji,« je slikovit Pečarič, čigar sedemčlanska družina obdeluje sedem hektarjev vinogradov. Prav družina je tista, ki pomaga tudi pri tipizaciji, mešanju posameznih sort, da pride prava zvrst, tudi do deset dni si vzamejo, da ujamejo prava razmerja. Prodajajo doma in na tuje, pred njimi je širitev kleti, Martin pravi, da potrebujejo več prostora za skladiščenje, predelavo in prodajo. V 25 letih so zrasli z 2000 na 27.000 trt. »Dolgo smo bili nekoliko v ozadju, danes pa imamo vina, ki lahko konkurirajo najboljšim slovenskim vinom,« samozavesti upravičeno ne skriva Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika. In če imaš tako dobro vino, ti niti majski dež ne pride do živega.

Pridelovalec najboljše metliške črnine Martin Pečarič (skrajno levo) je zaploskal novi kraljici.

Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika, je pohvalil letnik in samozavest belokranjskih vinogradnikov ter vinarjev.

Martina Legan Janžekovič se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri izvedbi 44. vinske vigredi.