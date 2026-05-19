Metliško črnino pijejo tudi Nemci (FOTO)

»V vsej trdoživosti kljubujemo tudi takim razmeram, kot so danes, narava pa nas opominja, da proti njej nič ne moremo,« je v petek nekaj po 19. uri zbrane nagovorila Martina Legan Janžekovič, mati županja občine Metlika. Tod je od petka do nedelje potekala 44. Vinska vigred v Beli krajini, največji, že 44. vinski festival v državi, organizacijske moči sta združili Občina Metlika in Zavod Metlika. »Kar tamle parkirajte,« so domači redarji usmerjali promet. Vsi so upali na več obiska, a v petek in soboto je lilo kot iz škafa, v nedeljo pa se je Bela krajina kopala v soncu. Če kdo ve, kako muhasta je narava, potem so to zagotovo vinogradniki, ki iz leta v leto pridelujejo žlahtno kapljico tudi v Beli krajini in jo na Vinski vigredi na ogled postavijo. V šotoru na Mestnem trgu so obiskovalci okušali kar 57 izbranih vin Bele krajine in segali po belokranjski pogači.
Po sveže pečeni je dišalo iz Hiše dobrot Bele krajine. Pomembno vlogo pri ohranjanju tradicije ima Društvo kmečkih žena Metlika. Mojca Mežnaršič (po zaslugi njene mame Alenke Mežnaršič je belokranjska pogača dobila evropsko zaščito zajamčene tradicionalne posebnosti) nam je hitro postregla z nekaj podrobnostmi o belokranjski pogači. Izvedeli smo, da mora biti okrogla, posipana z debelo soljo in kumino ter pravilno razrezana, sedem rezov mora imeti. »Okrogla je zato, ker se je nekoč pekla na loparju v krušni peči. Kumina pomaga želodcu, sol pa je za to, da se zraven kaj popije,« so nam zaupali. Članice društva so organizirale delavnico priprave pogače, v svojih vrstah pa pogrešajo kak mlajši obraz.
177 VZORCEV so ocenili letos.
Na osrednjem dogodku ni manjkalo eminentnih gostov. »Tretja razvojna os ne predstavlja le prometne povezave, temveč tudi simbol novih priložnosti za gospodarstvo, turizem in predvsem za mlade, da ostanejo doma ali se še hitreje in pogosteje vračajo v svoje domače kraje,« je med drugim poudarila slavnostna govornica dr. Nataša Pirc Musar, ki je Belokranjkam in Belokranjcem javno obljubila, v petek kar dvakrat, prvič že ob ogledu razstavno-prodajnega salona Kolpa, da bo tudi sama odgovorne spodbujala k čimprejšnji izgradnji avtocestne povezave pod Gorjanci. Potem so zaploskali novi kraljici metliške črnine.
Nova ambasadorka belokranjskih vin je kot 18. kraljica metliške črnine postala 22-letna Julia Kočevar iz Metlike. Diplomantka s specializacijo iz marketinga in blagovnih znamk znanje nadgrajuje na magistrskem študiju Digital Business Management v Münchnu v Nemčiji: »Želim povezati tradicijo in vino z novimi turističnimi priložnostmi. V tem letu se bom potrudila, da metliško črnino in vsa belokranjska vina približam mladim, da bi to vino in to delo bolj spoštovali,« je poudarila. Izvedeli smo, da se nad metliško črnino navdušujejo tudi njeni sošolci na Bavarskem.
Najboljša pogača
Najboljšo belokranjsko pogačo je spekla Darinka Jerčinovič iz Kovačnice sreče v vasi Griblje, zanjo je prejela izjemnih 79 točk od 80.
»Bistvo črnine je, da je mehka in pitna, da ti roka ves čas na kozarcu stoji,« je slikovit Pečarič, čigar sedemčlanska družina obdeluje sedem hektarjev vinogradov. Prav družina je tista, ki pomaga tudi pri tipizaciji, mešanju posameznih sort, da pride prava zvrst, tudi do deset dni si vzamejo, da ujamejo prava razmerja. Prodajajo doma in na tuje, pred njimi je širitev kleti, Martin pravi, da potrebujejo več prostora za skladiščenje, predelavo in prodajo. V 25 letih so zrasli z 2000 na 27.000 trt. »Dolgo smo bili nekoliko v ozadju, danes pa imamo vina, ki lahko konkurirajo najboljšim slovenskim vinom,« samozavesti upravičeno ne skriva Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika. In če imaš tako dobro vino, ti niti majski dež ne pride do živega.