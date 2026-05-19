Metliško črnino pijejo tudi Nemci (FOTO)

Od petka do nedelje je Metlika gostila 44. Vinsko vigred v Beli krajini, največji vinski festival v državi.
Kronane glave iz vse Slovenije so se zbrale v Metliki. FOTO: Drago Perko

Za dež se dobra družba ni zmenila. FOTO: Drago Perko

Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika, je pohvalil letnik in samozavest belokranjskih vinogradnikov ter vinarjev. FOTO: Drago Perko

Tri dni so pekle belokranjsko pogačo. FOTO: Drago Perko

Martina Legan Janžekovič se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri izvedbi 44. vinske vigredi. FOTO: Drago Perko

To je Julia Kočevar, nova kraljica metliške črnine. FOTO: Drago Perko

Pridelovalec najboljše metliške črnine Martin Pečarič (skrajno levo) je zaploskal novi kraljici. FOTO: Drago Perko

Belokranjska malica FOTO: Drago Perko

Drago Perko
 19. 5. 2026 | 23:02
»V vsej trdoživosti kljubujemo tudi takim razmeram, kot so danes, narava pa nas opominja, da proti njej nič ne moremo,« je v petek nekaj po 19. uri zbrane nagovorila Martina Legan Janžekovič, mati županja občine Metlika. Tod je od petka do nedelje potekala 44. Vinska vigred v Beli krajini, največji, že 44. vinski festival v državi, organizacijske moči sta združili Občina Metlika in Zavod Metlika. »Kar tamle parkirajte,« so domači redarji usmerjali promet. Vsi so upali na več obiska, a v petek in soboto je lilo kot iz škafa, v nedeljo pa se je Bela krajina kopala v soncu. Če kdo ve, kako muhasta je narava, potem so to zagotovo vinogradniki, ki iz leta v leto pridelujejo žlahtno kapljico tudi v Beli krajini in jo na Vinski vigredi na ogled postavijo. V šotoru na Mestnem trgu so obiskovalci okušali kar 57 izbranih vin Bele krajine in segali po belokranjski pogači.

Bistvo črnine je, da je mehka in pitna, da ti roka ves čas na kozarcu stoji.

Po sveže pečeni je dišalo iz Hiše dobrot Bele krajine. Pomembno vlogo pri ohranjanju tradicije ima Društvo kmečkih žena Metlika. Mojca Mežnaršič (po zaslugi njene mame Alenke Mežnaršič je belokranjska pogača dobila evropsko zaščito zajamčene tradicionalne posebnosti) nam je hitro postregla z nekaj podrobnostmi o belokranjski pogači. Izvedeli smo, da mora biti okrogla, posipana z debelo soljo in kumino ter pravilno razrezana, sedem rezov mora imeti. »Okrogla je zato, ker se je nekoč pekla na loparju v krušni peči. Kumina pomaga želodcu, sol pa je za to, da se zraven kaj popije,« so nam zaupali. Članice društva so organizirale delavnico priprave pogače, v svojih vrstah pa pogrešajo kak mlajši obraz.

177 VZORCEV so ocenili letos.

Na osrednjem dogodku ni manjkalo eminentnih gostov. »Tretja razvojna os ne predstavlja le prometne povezave, temveč tudi simbol novih priložnosti za gospodarstvo, turizem in predvsem za mlade, da ostanejo doma ali se še hitreje in pogosteje vračajo v svoje domače kraje,« je med drugim poudarila slavnostna govornica dr. Nataša Pirc Musar, ki je Belokranjkam in Belokranjcem javno obljubila, v petek kar dvakrat, prvič že ob ogledu razstavno-prodajnega salona Kolpa, da bo tudi sama odgovorne spodbujala k čimprejšnji izgradnji avtocestne povezave pod Gorjanci. Potem so zaploskali novi kraljici metliške črnine.

Julia iz Münchna

Nova ambasadorka belokranjskih vin je kot 18. kraljica metliške črnine postala 22-letna Julia Kočevar iz Metlike. Diplomantka s specializacijo iz marketinga in blagovnih znamk znanje nadgrajuje na magistrskem študiju Digital Business Management v Münchnu v Nemčiji: »Želim povezati tradicijo in vino z novimi turističnimi priložnostmi. V tem letu se bom potrudila, da metliško črnino in vsa belokranjska vina približam mladim, da bi to vino in to delo bolj spoštovali,« je poudarila. Izvedeli smo, da se nad metliško črnino navdušujejo tudi njeni sošolci na Bavarskem.

Najboljša pogača

Najboljšo belokranjsko pogačo je spekla Darinka Jerčinovič iz Kovačnice sreče v vasi Griblje, zanjo je prejela izjemnih 79 točk od 80.

