Metod Pevec razkril, kakšno je življenje v slovenskem zaporu: »Ko prestanejo kazen, jih ne smemo več gledati kot kriminalce« (FOTO)

Za visokimi zidovi zapora na Dobu je režiser Metod Pevec več kot leto in pol spremljal skupino moških, obsojenih za težka kazniva dejanja. Pred kamero niso govorili le o kriminalu in zaporu, ampak predvsem o otroštvu, družinah, odnosih, travmah in življenju, ki jih čaka, ko bodo nekoč stopili na prostost. Iz tega je nastal dokumentarni film Ko pridem ven, eden bolj nenavadnih slovenskih filmskih projektov zadnjih let. Ideja ni nastala čez noč. Pevec pravi, da ga je že pred leti pritegnil film bratov Taviani Cezar mora umreti, v katerem zaporniki uprizarjajo Shakespearovega Julija Cezarja.

Pomembnejši trenutek pa je doživel, ko je bil gost pisateljske delavnice na Dobu. »Bil sem presenečen, s kakšnim interesom in resničnim zanimanjem so obsojenci poslušali pogovor,« pripoveduje. Takrat je prvič začutil, da je pri ljudeh, ki prestajajo dolge zaporne kazni, pogosto prisotna močna potreba po ustvarjanju oziroma po nečem, kar presega vsakodnevno življenje za zaporniškimi zidovi. Film Ko pridem ven je na 28. Festivalu slovenskega filma Portorož prejel vesno za najboljši film po izboru občinstva, gledalci pa so ga ocenili z visoko povprečno oceno 4,88.

Ustvarjalci filma. FOTO: Osebni Arhiv

Na avdicijo se jih je prijavilo skoraj 20

Do protagonistov filma so prišli z avdicijo. Po zaporniških blokih so obesili vabila, sodelovanje pa je bilo namenjeno tistim, ki so bili pripravljeni pred kamero nastopiti z razkritim obrazom in sodelovati dovolj dolgo, saj so že na začetku vedeli, da bo proces trajal najmanj leto in pol. »V upravi so mislili, da se ne bo nihče prijavil oziroma da se nikomur ne bo ljubilo sodelovati v psihodrami,« pove Pevec. Prijavilo se jih je skoraj 20, po postopni selekciji pa je ostala skupina osmih. Med njimi so obsojeni zaradi zelo različnih kaznivih dejanj – od umorov oziroma sodelovanja pri umorih in oboroženih ropov do trgovine z drogami, spolnega delikta in ilegalnih prevozov migrantov. Najdaljša kazen med sodelujočimi je 30 let, sledijo 20-, 17-, 15- in 10-letne zaporne kazni.

V filmu osrednjo vlogo igra psihodrama, ki jo je vodil psihiater Vladimir Milošević. Pevec je namreč že na začetku vedel, da s klasičnimi intervjuji ne bo prišel daleč. »Mi nismo sodelovali z ljudmi, ki bi bili vajeni iskreno govoriti. Živeli so v neki kriminalni, potvorjeni identiteti. V svetu kriminala tako preživiš – da si maskiran,« pojasnjuje. Prav psihodrama je omogočila varen in voden prostor, v katerem so postopoma prišli tudi do zelo osebnih zgodb.

Eden od zapornikov. FOTO: Osebni Arhiv

Pevec priznava, da ga je med snemanjem najbolj presenetilo prav to, kako hitro se pogled na človeka spremeni, ko kaznivo dejanje ni več edina informacija, ki jo imamo o njem. »Kriminal poznamo predvsem iz črnih kronik, kjer je bolj kot človek v ospredju konkretno kaznivo dejanje. Ko pa spoznamo človeka, ki je to storil, je resnica vedno malo drugačna,« pravi. Pri številnih protagonistih so se med procesom odpirale težke družinske zgodbe. Pevec pravi, da so imeli skoraj vsi, z izjemo enega, resne težave v odnosu z očetom – ta je bil odsoten, nasilen ali oboje. To po njegovem ne pomeni opravičevanja njihovih dejanj, ampak poskus razumevanja poti, po kateri se lahko začne oblikovati kriminalna identiteta.

»Naš namen ni bil, da bi jim s filmom vse oprostili. Želeli smo razumeti, kako nastane kriminalna identiteta. Kako, kdaj in zakaj nekdo postane kriminalec. Saj se ni rodil kot tak,« poudarja. Prav to je tudi ena od osrednjih tem filma, ki po uradnem opisu ni klasičen zaporniški dokumentarec, temveč zgodba o človeku v skrajnih okoliščinah, krivdi, nasilju, odgovornosti ter možnosti spremembe.

Eden od zapornikov. FOTO: Osebni Arhiv

Kakšno je življenje v zaporu?

V letih, ki jih je preživel na Dobu zaradi snemanja, je Pevec od blizu spoznal tudi vsakdan za zaporniškimi zidovi. Kot pravi, življenje tam poteka po natančno določenem režimu. Dan se začne z bujenjem po zvočniku in jutranjim raportom, ko se morajo obsojenci postaviti pred svoje sobe. Takrat lahko paznikom povedo tudi, če potrebujejo zdravniški pregled ali terapijo. Sledi razdeljevanje zdravil, zajtrk, nato pa se poti obsojencev razdelijo. Nekateri odidejo na delovno terapijo, drugi na delo, tretji v šolo. So pa tudi takšni, ki, kot pravi Pevec, »obležijo v postelji in upajo, da bo čas minil«. Del vsakdana so tudi sprehodi na ograjenih dvoriščih, ki jih ima vsak blok zase.

Obsojenci iz različnih blokov se praviloma ne smejo prosto srečevati. Pevec pojasnjuje, da je eden od razlogov varnost, saj so bili nekateri v preteklosti povezani pri kaznivih dejanjih, pomemben problem v zaporih pa predstavljajo tudi droge. Tudi razmere med posameznimi bloki se precej razlikujejo. Pevec prvi blok opisuje kot najstrožjega, medtem ko sta peti in šesti novejša, obsojenci pa imajo tam vsak svojo sobo s prho, straniščem in umivalnikom, lahko si skuhajo kavo in gledajo televizijo. Med oddelki je mogoče postopoma napredovati, pri tem pa je pomembna predvsem varnostna ocena posameznika. Boljša varnostna ocena lahko prinese več ugodnosti – od neposrednejših obiskov do izhodov in bivanja na odprtem oddelku. Nekateri tam hodijo v službo, imajo avtomobil in partnerko, vendar se morajo zvečer še vedno vrniti v zapor. Pevec to vidi kot nekakšen postopni prehod nazaj v običajno življenje.

Eden od zapornikov. FOTO: Osebni Arhiv

Po filmu prihaja še serija

Snemanje v zaporu je imelo svoja pravila. Pevec ocenjuje, da so opravili približno 60 ali 70 snemanj, vendar njihovi snemalni dnevi niso bili podobni običajnim filmskim. Skupino so pogosto lahko dobili le ob četrtkih za približno dve uri. Ker so bili sodelujoči nastanjeni v različnih blokih, je bilo treba paziti tudi na to, kdo se sme srečevati in kje. Drugih obsojencev brez njihovega dovoljenja niso smeli snemati, podobno je veljalo za zaposlene. »Tam preprosto ni tega, da bi ti odprli vrata in rekli: snemaj, kar hočeš,« pravi Pevec. Kljub okolju med snemanjem niso doživeli resnejšega incidenta. Pevec pravi, da je bilo znotraj skupine predvsem na začetku precej nestrinjanj, saj so bili njeni člani zelo različni, a se je skupina skozi proces povezala.

Nekateri protagonisti filma so danes že na prostosti, drugi so napredovali na odprte oddelke. Pevec spremlja tudi njihova življenja po zaporu. Eden je ustanovil gradbeno podjetje, drugi dela prek javnih del, nekateri pa še vedno prestajajo kazen oziroma se postopoma vračajo v življenje zunaj zaporniških zidov. Prav ta del zgodbe se bo nadaljeval. Pevec nam je razkril, da pripravljajo televizijsko serijo, v kateri bodo prikazali tudi življenje zapora, ki ga v filmu niso podrobneje obravnavali – od dela paznikov in vodnikov službenih psov do kuhinje, pralnice in vsakodnevnega režima. V zadnjih epizodah želijo preveriti tudi, kaj se je po štirih letih zgodilo s protagonisti. Nekaj materiala so že posneli. Med drugim so obiskali nekdanjega obsojenca in njegovo družino ter spremljali njegovo novo življenje in delo.

Ustvarjalci filma. FOTO: Osebni Arhiv

»Ne smemo jih obsoditi na dosmrtno kazen«

Pevec ob tem jasno zagovarja rehabilitacijo. Ne strinja se z idejo, da je naloga zapora zgolj kaznovanje. »Če se jim ne ponudi neke druge možnosti, je verjetnost, da se bodo vrnili v kriminal, bistveno večja,« pravi. Zato se mu zdijo smiselni šolanje, delovna terapija in drugi programi, ki obsojencem ponudijo možnost drugačnega življenja po prestani kazni. Še večja težava pa se po njegovem pogosto začne šele po izpustu. Nekdanji zaporniki morajo pri iskanju zaposlitve izbirati med skrivanjem preteklosti in odkrito razlago, da so več let preživeli v zaporu. Oboje je težko, stigma pa ostaja.

Pevec zato poudarja nekaj, kar je spremljalo tudi nastajanje filma: kazen ima svoj konec. »Ko prestanejo kazen, jih ne smemo več gledati kot kriminalce. Če jih še naprej tako obravnavamo, jih stigmatiziramo in pravzaprav obsojamo na neko dosmrtno kazen, čeprav nanjo niso bili obsojeni.« Morda prav zato, pravi, od gledalcev še vedno prejema odzive in pisma. Nekateri so mu povedali celo, da Ko pridem ven zanje sploh ni film o zaporu. »Rekli so mi: 'To je film o nas, ki smo zunaj.' Na nek način res,« sklene Pevec.