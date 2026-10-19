  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POD ZEMLJO

Metro v Ljubljani? Arhitekt predstavil načrt s 23 postajami, toliko milijard bi nas stal (FOTO)

Bi se lahko tudi po Ljubljani nekoč vozili s podzemno železnico? Arhitekt Matevž Granda je predstavil svojo vizijo metroja z dvema linijama, ki bi povezovali različne dele prestolnice. Izračunal je tudi okvirno ceno projekta.
FOTO: Matevž Ganda
FOTO: Matevž Ganda
G. P.
 19. 10. 2026 | 08:04
 19. 10. 2026 | 08:04
A+A-

Ljubljana ima prometne zamaške, počasne mestne avtobuse in vse večje potrebe po učinkovitem javnem prevozu. Toda ali bi lahko slovenska prestolnica dobila tudi metro? Arhitekt Matevž Granda, je prepričan, da zamisli ne bi smeli tako hitro odpisati. V kolumni, objavljeni na portalu Outsider, je predstavil celo svojo zasnovo podzemne železnice, skupaj s predvidenimi trasami, postajami in okvirno vrednostjo naložbe.

Po njegovem predlogu bi Ljubljana dobila približno 17,8 kilometra podzemne železnice, 23 postaj in okoli 30 avtomatiziranih vlakovnih garnitur. Dve liniji bi se križali na dveh prestopnih postajah in tako oblikovali prometno omrežje, ki bi povezovalo tudi širšo ljubljansko regijo.

Od Dolgega mostu do Rudnika, od Šentvida do BTC

Prva linija bi se začela na Dolgem mostu, kjer Granda predvideva novo prestopno vozlišče med regionalno železnico, avtobusi, parkiriščem ob avtocesti in metrojem. Od tam bi potekala mimo cerkve sv. Antona Padovanskega, zdravstvenega doma Vič in Trga mladinskih delovnih brigad do Ilirije oziroma Pivovarne. Nadaljevala bi se proti glavni železniški postaji, Metelkovi oziroma Njegoševemu trgu, cerkvi sv. Petra in kliničnemu centru. Potnike bi nato vodila še mimo Hradeckega mostu in Botaničnega vrta ter se končala na Rudniku, kjer bi bil omogočen prestop na regionalne vlake proti Grosupljemu.

Druga linija bi povezovala Šentvid in nakupovalno središče BTC. Začela bi se pri šentviški železniški postaji in potekala čez Prušnikovo ulico, mimo trgovine Spar v Dravljah, območja Avtotehne, Aleje, Kina Šiška in Stare cerkve. Pri Iliriji bi se križala s prvo linijo, nato pa bi potekala proti Ajdovščini, Tržnici in Metelkovi, kjer bi bil še drugi prestop med linijama. Od tam bi se nadaljevala mimo Kolinske in Kajuhove ulice do BTC.

Metro bi bil povezan tudi z regionalnimi železniškimi progami. V Šentvidu bi potniki lahko prestopali na vlake proti Gorenjski, na Dolgem mostu in Rudniku pa na druge železniške povezave.

Kaj pa Stožice in Fužine?

Granda pri svoji zasnovi ni pozabil niti na mestne predele, skozi katere podzemna železnica ne bi potekala neposredno. Sever Ljubljane bi se lahko na novo omrežje navezal z nadgrajeno kamniško železniško progo ter tramvajem, ki bi od Stožic po Vojkovi cesti vozil do glavne postaje. S tramvajem po Zaloški cesti bi se povezale tudi Fužine, kjer bi potniki na metro prestopali pri cerkvi sv. Petra. Podobno tramvajsko povezavo predlaga še proti jugu po Barjanski cesti.

FOTO: Matevž Ganda
FOTO: Matevž Ganda

Arhitekt poudarja, da bi morala podzemna železnica služiti širšemu urbanemu območju, ne zgolj prebivalcem ožjega središča mesta. Cena? Kar 3,5 milijarde evrov Po Grandovi okvirni oceni bi gradnja približno 17,8 kilometra metroja s 23 postajami in 30 avtomatiziranimi vlakovnimi garniturami stala približno 3,5 milijarde evrov. Pri izračunu se je oprl na evropske stroškovne ocene za gradnjo podzemnih železnic, ki segajo od 140 do 250 milijonov evrov na kilometer. V predvideno vrednost je vključil gradnjo prog in postaj, nakup vlakov, tehnično opremo, depo, projektiranje ter finančno rezervo.

Granda ob tem izpostavlja zanimivo primerjavo. Sklicuje se na objavo Komisije za preprečevanje korupcije iz leta 2021, v kateri je bila predstavljena zgornja ocena letnih stroškov korupcije v Sloveniji, prav tako v višini približno 3,5 milijarde evrov. Ta primerjava sicer ne pomeni, da je takšna škoda vsako leto dejansko izmerjena ali da bi bilo mogoče ves ta denar neposredno nameniti gradnji metroja. Granda jo uporablja predvsem za ponazoritev velikosti naložbe in kot izhodišče za razmislek o družbenih prioritetah.

Smo za metro res premajhni?

Eden najpogostejših argumentov proti podzemni železnici v Ljubljani je majhno število prebivalcev. Granda temu ugovarja s primerom švicarske Lozane, ki ima po njegovih navedbah približno 150.000 prebivalcev, pa vendar ima metro. Tam podzemna železnica služi tudi širšemu mestnemu območju, podobno kot bi lahko v Ljubljani. Po njegovem mnenju je največja težava prav prepričanje, da so veliki infrastrukturni projekti za Slovenijo nedosegljivi.

Opozarja, da bi morali strokovnjaki poleg omejitev iskati tudi možnosti. Visoki stroški, zahtevna geološka sestava tal in majhnost mesta so po njegovem pomembni izzivi, vendar ne bi smeli že vnaprej preprečiti razprave. Granda v podzemni železnici ne vidi zgolj hitrejšega prevoza, temveč tudi priložnost za drugačen razvoj prestolnice. Ob novih postajah bi se lahko razvijale stanovanjske soseske, poslovna območja, javne ustanove in parki. Nekdanje industrijske cone bi dobile novo namembnost, prebivalci obrobnih delov mesta pa bi imeli boljše povezave s središčem.

Ob tem opozarja, da bi morali razvoj območij ob postajah skrbno načrtovati, da izboljšana dostopnost ne bi povzročila zgolj višjih cen nepremičnin. Za financiranje tako velikega projekta omenja možnost posojil Evropske investicijske banke, pri čemer poudarja tudi pomen nadzora nad porabo sredstev.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Ljubljanaželeznicapodzemna železnicaželezniška postajaželezniška progamatevž grandajavni prevoz
ZADNJE NOVICE
07:53
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: To so kosila, zaradi katerih obožujemo jesen

ripravili smo pet idej za jesenska kosila, od piščančje obare in bučnih makaronov do pastirske pite in riževega narastka.
Odprta kuhinja19. 10. 2026 | 07:53
07:38
Novice  |  Svet
LETALSKI INCIDENT

Grožnja z bombo na letalu iz Tel Aviva, v zrak poslali bojni MiG-29 (VIDEO)

Letalo Austrian Airlines je moralo na poti iz Tel Aviva na Dunaj zasilno pristati v Sofiji. Bolgarske zračne sile so za spremstvo poslale bojno letalo.
19. 10. 2026 | 07:38
07:36
Novice  |  Slovenija
NADZOR PROMETA

Policija bo izvajala poostren nadzor po vsej državi, tole bodo preverjali

Letošnja akcija je namenjena predvsem večji varnosti pešcev, kolesarjev in voznikov e-skirojev.
19. 10. 2026 | 07:36
07:35
Šport  |  Tekme
1. SNL

Olimpija in njen otrok v derbije boljša in močnejša

Zeleno-beli v 12. krogu 1. SNL pokazali, da še niso rekli zadnje. Prekmurski derbi pred 3000 navijači minil brez golov.
Gorazd Nejedly19. 10. 2026 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Domači trači
SPARTAN

Alen Kobilica premagal najtežji izziv: Pojma nisem imel, v kaj se spuščam (FOTO)

Alen Kobilica se je na najtežjem slovenskem Spartanu doslej uspešno spopadel s pet kilometrov dolgo traso.
19. 10. 2026 | 07:25
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Po razkritju afere Bohinjske počitnice odstopil kot minister: raje na rojstni dan kot na sodišče

Tudi Peter Burger zanika krivdo glede podkupovanja.
Aleksander Brudar19. 10. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
Promo
Razno
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Ste res tako varni, kot mislite?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Zakaj je Gorenje spet poželo priznanje?

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
HRANA

Recept za konec tedna: mousse iz prezrelih banan

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Skrivnost popolnega zrezka ni v mesu. Kaj delate narobe?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki