Ojoj, mi jih obožujemo, poglejte, kaj pravijo tujci

TasteAtlas, spletni vodnik kulinaričnih navdušencev, ki združuje pristne recepte, ocene kulinaričnih kritikov in raziskovalne članke o priljubljenih sestavinah in jedeh, je objavil seznam 11 najslabše ocenjenih slovenskih jedi. Na njem so se znašle tudi tiste Slovencem najbolj ljube.

Prvo mesto je zavzel ješprenj, sledi mu prežganka na drugem mestu, pohorska omleta, zavitek, matevž, ajdovi žganci, idrijski žlikrofi in ajdova kaša. Na seznamu se je znašla celo naša ikonična kranjska klobasa na devetem mestu, takoj za njo na desetem kraška jota, na enajstem mestu pa belokranjska pogača.

Jota FOTO: Janez Mužič

Slovenci se z oceno ne bi strinjali

Spletni vodnik, ki ga je leta 2015 ustanovil hrvaški novinar in podjetnik Matija Babić, ustvarjalci opisujejo kot »svetovni atlas tradicionalnih jedi, lokalnih sestavin in pristnih restavracij«. Vsebuje interaktivni svetovni zemljevid hrane s skoraj 10.000 jedmi, pijačami in sestavinami ter 9000 restavracijami.

Spletno mesto namesto vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, uporablja ocene in priporočila gastronomskih strokovnjakov ter ocene kritikov, pri čemer kot glavni razlog navaja zaupanje. Je priporočen učni vir v več izobraževalnih sistemih, na primer na Irskem in v Kansasu.

