SLOVENSKE TRADICIONALNE JEDI

Ojoj, mi jih obožujemo, poglejte, kaj pravijo tujci

Na seznamu 11 najslabše ocenjenih slovenskih jedi je tudi priljubljena kranjska klobasa.
A. G.
 23. 10. 2025 | 14:22
TasteAtlas, spletni vodnik kulinaričnih navdušencev, ki združuje pristne recepte, ocene kulinaričnih kritikov in raziskovalne članke o priljubljenih sestavinah in jedeh, je objavil seznam 11 najslabše ocenjenih slovenskih jedi. Na njem so se znašle tudi tiste Slovencem najbolj ljube.

Prvo mesto je zavzel ješprenj, sledi mu prežganka na drugem mestu, pohorska omleta, zavitek, matevž, ajdovi žganci, idrijski žlikrofi in ajdova kaša. Na seznamu se je znašla celo naša ikonična kranjska klobasa na devetem mestu, takoj za njo na desetem kraška jota, na enajstem mestu pa belokranjska pogača.  

Na seznamu 11 najslabše ocenjenih slovenskih jedi so se znašle tudi tiste Slovencem najbolj ljube.

Slovenci se z oceno ne bi strinjali

Spletni vodnik, ki ga je leta 2015 ustanovil hrvaški novinar in podjetnik Matija Babić, ustvarjalci opisujejo kot »svetovni atlas tradicionalnih jedi, lokalnih sestavin in pristnih restavracij«. Vsebuje interaktivni svetovni zemljevid hrane s skoraj 10.000 jedmi, pijačami in sestavinami ter 9000 restavracijami.

Spletno mesto namesto vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, uporablja ocene in priporočila gastronomskih strokovnjakov ter ocene kritikov, pri čemer kot glavni razlog navaja zaupanje. Je priporočen učni vir v več izobraževalnih sistemih, na primer na Irskem in v Kansasu.

Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
