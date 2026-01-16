Mi, socialisti!: »Bučk ne potrebujemo, ker na oblast vračajo skrajno desnico«

Slovenska politična stranka, ki jo je s somišljeniki ustanovil aktualni poslanec in nekdanji aktivist Miha Kordiš novembra lani, Mi, socialisti! je v izjavi za javnost demantirala izjavo predsednika vlade Roberta Goloba za Dnevnik, da dogovora o nadaljevanju pogovorov in ukinitvi dopolnilnega zavarovanja še pred volitvami ni bilo. »V časniku Dnevnik nas je danes neprijetno presenetila navedba iz Gibanja Svoboda, da dogovora o nadaljnjem srečanju za dokončno ukinitev dopolnilnega zavarovanja, na delovnem kosilu ni bilo. Trditev ne drži. Nekatere določbe o mehanizmu prenosa nekdanjega dopolnilnega zavarovanja v obvezno bi res bile še stvar pogovora, natančneje točne prispevne stopnje za posamezne skupine prebivalstva. A da ti pogovori stečejo v najkrajšem možnem času z namenom, da se dopolnilno zavarovanje ukine še pred volitvami, je bilo dogovorjeno nedvoumno,« so zapisali v sporočilu.

A bolj pomembno kot morebitno prerekanje, kaj je rekel kdo, je razlog, zakaj je dopolnilno zavarovanje treba ukiniti, so pojasnili. »V tem trenutku obvezni zdravstveni prispevek, kot se dopolnilno zavarovanje imenuje po novem, hudo krivično. Ne glede na dohodek, ga vsi plačujemo 37 evrov mesečno, razen najbogatejši, ki ga vsled davčne ureditve plačujejo le pol toliko. Zakon, ki smo ga vložili Mi, socialisti! V sodelovanju z iniciativo Glas ljudstva, krivičnost odpravlja s proporcionalno ureditvijo plačil. Pri vlaganju v parlamentarno proceduro so se nam pridružili tudi poslanci iz vrst Levice in SD. Po našem predlogu bi 90 % ljudi plačalo enako ali manj, 10 % najbogatejših pa več. Upokojencem na zajamčeni penziji bi ostalo okoli 30 evrov na mesec več, delavcem na minimalki pa 25 evrov več. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je navedena tudi v koalicijski pogodbi in ni stvar enega kosila. 'Do konca leta 2024 pripraviti celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja' se glasi zaveza iz koalicijskega sporazuma.«

Vztrajajo pri ukinitvi dopolnilnega zavarovanja

Mi, socialisti! vztrajajo pri ukinitvi dopolnilnega zavarovanja. Zakon je napisan in na mizi, postopkovni načini, da se ukinitev izpelje še pred volitvami, pa so prav tako znani, so zapisali. »Prenos dopolnilnega v obvezno zavarovanje med drugimi vidimo tudi kot enega izmed načinov, da se koalicija treh sredinskih strank, ki tvori vlado, odlepi od svojih desničarskih politik in vrne k izpolnjevanju predvolilnih obljub. Prepričani smo, da je držanje zavez do ljudi po solidarni družbi edini način, da vlado Janeza Janše preprečimo. Prav zato gre za pogoj, da s sredinskimi strankami lahko resno sodelujemo. Zapisali smo že, da bučk ne potrebujemo. Danes dodajamo še, zakaj: ker na oblast vračajo skrajno desnico.«