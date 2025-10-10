Migrant, ki študira v Ljubljani, šokiral: »V Slovenijo sem priplul s podmornico«

»S podmornico v Slovenijo?« Ne, to ni šala. Ameriški youtuber Sean Daniels je med sprehodom po Ljubljani spraševal mimoidoče migrante, kako so prispeli v državo in izvedel zgodbe, ki zvenijo skoraj neverjetno. Sam ustvarja družbeno-politične komentarje in montažne videe, tokrat pa se je lotil migracijskih poti v Evropo v sodelovanju z nevladno organizacijo Nova smer, ki jo vodi mlada članica SDS Zala Klopčič.

»Rad snemam videe. Trenutno ustvarjam vsebine o pomembnih političnih in družbenih temah,« pravi Daniels v uvodu svojega posnetka.

V Ljubljani je na ulicah ustavljal ljudi, predvsem Indijce, pa tudi Pakistance, Nigerijca in Maročane ter jih spraševal, kako so prišli v Slovenijo, ali imajo vizo, kje bivajo in kakšne so njihove izkušnje s Slovenijo.

Od podmornice do tovornjaka

Ena najbolj nenavadnih zgodb prihaja od indijskega študenta turizma, ki je razložil, da obstajajo organizirani prevozi s podmornicami. Po njegovih besedah podmornica sprejme do 18 ljudi in je pot z njo bistveno cenejša kot z letalom ali avtobusom.

Youtuber je ob omembi podmornic kar debelo pogledal, saj je bil to zanj prvič, da je slišal za tak način ilegalnega prevoza. »Ni ravno zabavno potovati z njo,« je opisal indijski študent v Ljubljani, ki bo v kratkem končal študij. Kot pravi, bi se po študiju podal v politiko.

V Slovenijo je prišel s podmornico in najprej z ladjo, nato brez vize vstopil v državo, vizum pa mu je kasneje uredila druga agencija v Sloveniji. S tem menda ni imel nobenih težav in je dejal, da se tako pač tukaj dela.

Sean Daniels je naletel tudi na skupino treh Maročanov, ki so v Slovenijo prišli prek Turčije in Bolgarije. Eden je v Ljubljano prispel na podvozju tovornjaka in to celo pokazal pred kamero. Eden od njih se je, verjetno v šali, predstavili kot »Mocro«, po vzoru zloglasne evropske kriminalne združbe Mocro Mafia, ki izhaja iz maroške skupnosti na Nizozemskem.

Trenutno so nastanjeni v azilnem domu v Viču, eden izmed njih je bil v Ljubljani šele tri dni in še ni imel izkaznice za prebivanje tujcev. Dejali so, da so pravila v azilnem domu jasna. »Če si priden, greš lahko v mesto,« so dejali. Eden od njih pa je Američana še prosil, naj pošlje njegovi mami nekaj denarja, da bo lahko obiskala svetišče v Meki v Savdski Arabiji.

(Oglejte si videoposnetek):

Večina vprašanih Indijcev študira v Ljubljani — predvsem ekonomijo. Priznali so, da je bil prvotni motiv študij, zdaj pa večinoma delajo prek študentskega servisa. Eden je dejal, da zasluži okoli 1200 evrov, večino denarja pa pošiljajo domov družinam.

Nekateri so že prej delali na Hrvaškem ali v BiH, nato pa prišli v Slovenijo zaradi boljših priložnosti. Živijo bodisi v azilnem domu, ali v skupnih stanovanjih s sostanovalci iz tujine in pravijo, da se v Ljubljani počutijo prijetno sprejete.

Youtuber je naletel tudi na Nigerijca, ki ga je ujel na železniški postaji. Povedal je, da je v Slovenijo prišel iz Italije kot nogometaš, zdaj pa igra za NK Domžale. Opozoril je na občasne rasistične opazke v družbi, a dodal, da ga je njegov ožji krog lepo sprejel.