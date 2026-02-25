Migrant v Ljubljani pobegnil iz pripora: kot Spiderman je splezal čez zid

V okolici Zavoda za prestajanje zaporne kazni (ZPKZ) Ljubljana je v nedeljo vladalo obsedno stanje. Pobegnil je pripornik. Po naših podatkih gre za tujega državljana, migranta. Zgodilo se zelo hitro: pripornik je kot filmski junak Spiderman (človek pajek) splezal čez visok varnostni zid. »Iz priporniškega sprehajališča je težje pobegniti kot iz zaporniškega,« nam je povedel dober poznavalec razmer na Povšetovi, ki zato tokratni pobeg še toliko bolj ocenjuje za spektakularnega.

Precej spominja na tistega iz sredine maja 2011, ki se je zgodil v novomeškem oddelku zavoda za prestajanje zaporne kazni. Tedaj je 28-letni Bolgar, bivši specialec, izginil ob 8.33, ko je bil na sprehodu s petimi drugimi priporniki. Najprej se je povzpel na okno, nato splezal po rešetki na zgornje okno in od tam po žlebu na streho približno 8,5 metra nad tlemi. Na drugi strani zgradbe se je nato spustil na tla ter zbežal proti reki Krki. Konec decembra 2013 pa je 26-letni Slovenec, ki je na Povšetovi prestajal kazen zaradi tatvine, ponoči prežagal rešetko na oknu v tretjem nadstropju, šel po strehi na drugo stran zavoda ter se po zvezanih rjuhah spustil s strehe, preplezal žično oviro in se spustil na tla na drugi strani zidu.

Pripornik v nedeljo spleza čez zid ljubljanskega zapora. Poda se v beg, za njim stečejo pravosodni policisti. Izsledili so ga pri Cukrarni, kjer se je prijetju upiral.

Prijeli so ga blizu Cukrarne. FOTOgrafiji: Jože Suhadolnik

Upiral se je

Kar se tiče tokratnega nedeljskega pobega, so nam na PU Ljubljana pojasnili, da so ga zaznali pravosodni policisti ter se seveda podali v lov za pripornikom. »Kmalu po dogodku so ga v bližini prijeli,« so nam povedali. Po naših podatkih se je to zgodilo pri Cukrarni, ki je od zapora oddaljena le 600 metrov. »Očitno ne pozna dobro Ljubljane. Če bi jo, bi najverjetneje bežal proti Golovcu,« domneva naš vir. Pripornik se je prijetju upiral. »S pomočjo policistov je bil uspešno obvladan in predan pravosodnim policistom. Policisti v zadevi nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma poskusa storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi,« še povedo na PU Ljubljana.

600 METROV od pripora so ga prijeli.

»Potrjujemo, da se je dne 22. 2. 2026 zgodil pobeg pripornika. Drži, da je preskočil varnostni zid. Takoj se je organiziralo sledenje pobeglega, prav tako je bila takoj obveščena policija. V zasledovanje so odšli pravosodni policisti in oseba je bila prijeta nedaleč stran od zapora. Poudarjamo, da ne gre za nevarnega pripornika,« pa so nam odgovorili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

