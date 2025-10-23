Migranti ugrabili Miroslava, zdaj od države zahteva odškodnino

PRED ŠESTIMI LETI

V tistih šestih urah, ki jih je moral preživeti v avtomobilu, oziroma vse do trenutka, dokler ga ugrabitelji v občini Divača niso spustili na prostost, je lahko občasno pokukal izpod odeje, s katero so ga pokrili.

Za danes 86-letnega Miroslava Moravca iz Malega Nerajca pri Dragatušu v Beli krajini je 8. maj pred šestimi leti »pomenil najhujši stres v njegovem življenju, ki mu je pustil trajne posledice, ki jih občuti še danes«. Njegova pooblaščenka Tajda Vraničar Klepec iz odvetniške družbe Čeferin je ob tem še poudarila, da bi mu moralo sodišče v celoti verjeti, saj že vse od tistega kritičnega dne, ko so ga ugrabili trije migranti, govori enako. Med drugim, da je med vožnjo lahko iz prtljažnika svojega osebnega avtomobila ford C-max, v katerega so ga strpali migranti, spremljal potek poti. Spomnila ...