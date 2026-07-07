Miha Kordiš pred vrati Janeza Janše! Poglejte, kaj mu je zatlačil v nabiralnik (VIDEO)

Na slovenski politični sceni nikoli ni dolgčas, še posebej pa ne na Facebook profilu Mihe Kordiša, ki je znova poskrbel, da so se vnele strasti na levi in desni. Kordiš je namreč objavil videoposnetek, na katerem se zadržuje pred domačimi vrati prvaka SDS Janeza Janše, ob njem pa samozavestno zapisal: »Mi, socialisti! smo Janezu Janši v domač nabiralnik dostavili letak proti politični policiji. Kaj misliš, bo dvignil pošto & podpisal za referendum?«

V videu Kordiš z nasmehom na obrazu razlaga ozadje terenske akcije: »Mladinci so me zvlekli na akcijo proti politični policiji v Velenju in okolici. Pa smo se ustavili pri, baje, domovanju Janeza Janše, da mu prinesemo en letak.« Medtem ko se Kordiš smehlja, se v videu izpiše provokativno besedilo: 'Pošte za pregon korupcije ne dviguje, našo morda bo.' Za konec pa poslanec v smehu še enkrat zbode: »In, misliš, da bo podpisal?«

O čem sploh govori letak? Strah pred »politično policijo«

Akcija zbiranja podpisov, ki jo Kordiš podpira, se nanaša na precej resna opozorila pred spremembami zakonodaje. Po navedbah z letaka so oblastniki »čez noč spremenili Zakon o parlamentarni preiskavi in odpravili sodni nadzor nad ustanavljanjem parlamentarnih preiskovalnih komisij.« Do sedaj je ustavno sodišče lahko preprečilo protiustavne preiskave, po novem pa te varovalke ne bo več.

»Pošte za pregon korupcije ne dviguje, našo morda bo,« se je izpisalo v videu.

Spletna stran akcije opozarja, da bodo komisije po novem »brez sodne odredbe pridobile podatke o naših bančnih računih, zasebnih komunikacijah in telefonskih stikih ter avdio- in videoposnetke.« Preiskovanci prav tako ne bodo več imeli možnosti pritožbe na ustavno sodišče, da jih zaščiti pred »neupravičenim in nezakonitim političnim preiskovanjem in preganjanjem.«

Kdo vse lahko postane tarča? Opozorila so naravnost grozljiva, saj naj bi bil ogrožen »vsakdo, ki si upa misliti s svojo glavo« in vsakdo, ki opozarja na nepravilnosti. Med potencialnimi tarčami letak navaja novinarje, sindikaliste in žvižgače; člane civilnih iniciativ, podpisnike peticij ter udeležence protestov; politične nasprotnike oblasti.

Vsebina opozarja, da bi lahko politična večina sprožila preiskavo proti vam že samo zato, ker ste všečkali kritično objavo ali novinarju posredovali informacije. Nevarnost je velika, saj lahko »že sama javna parlamentarna preiskava človeku uniči ugled, kariero in zasebno življenje,« glavni cilj sprememb pa naj bi bil »ustrahovati vse druge.«

Hladen tuš v komentarjih: »Veliko je zavajanja, poglejmo dejstva!«

Kordiševo navdušenje nad akcijo pa ni naletelo le na odobravanje. Pod objavo so se poleg podpore pojavili tudi komentarji, ki Kordiša obtožujejo manipulacije. Eden izmed komentatorjev je 'razbil mite' o »politični policiji« in poudaril, da gre za zavajanje. Izpostavil je naslednje:

Nobena »politična policija« se ne uvaja, parlamentarna preiskava pa obstaja že vrsto let z namenom ugotavljanja zadev javnega pomena in politične odgovornosti funkcionarjev.

Ni res, da bodo po novem preiskovali vse državljane ali podjetja. Če je zasebnik povezan s predmetom preiskave, je bilo to mogoče že po veljavni zakonodaji.

Edina resnična sprememba je ta, da se omejuje možnost, da bi funkcionarji z ugovorom na ustavno sodišče neupravičeno zavlačevali začetek preiskave.

Komentator je zaključil z opozorilom, da si je pred nasedanjem bombastičnim naslovom in političnim parolam vredno dejansko prebrati zakon.

Pozivi k dobesednim citatom in nezaupanje v »Jenullovo zgodbo«

Tudi drugi sledilci niso ostali dolžni. Nekdo je Kordiša neposredno izzval z besedami: »Miha Kordiš lepo te prosim, da mi citiraš tisti člen tega zakona, v katerem se omenja politična policija in ga objaviš 'dobesedno' Hvala ti.« Drugi pa je jasno izrazil dvom v ozadje celotne referendumske pobude in zapisal: »Ne morem verjeti, da lahko verjameš v Jenullovo zgodbo o politični policiji.«

Ali bo Janez Janša res odprl nabiralnik, dvignil Kordiševo pošto in prispeval svoj podpis? To bo verjetno ostala le pobožna želja socialistov.