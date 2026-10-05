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BO OSTAL NA POLOŽAJU?

Kljub dolgovom in dvomom o izobrazbi poslanec Mijić ne gre nikamor: sklicuje se na »moralno dolžnost«

Po njegovih besedah je to, da je podjetje Progros nelikvidno, izvedel, ko se s strani naročnikov niso več izvajala plačila.
Na vprašanje, ali bo vrnil poslanski mandat, če dokazi za stranko ne bodo zadovoljivi, je odvrnil, da je njegova moralna dolžnost, da tisto, kar je obljubil, tudi izpolni. FOTO: Leon Vidic/delo
Na vprašanje, ali bo vrnil poslanski mandat, če dokazi za stranko ne bodo zadovoljivi, je odvrnil, da je njegova moralna dolžnost, da tisto, kar je obljubil, tudi izpolni. FOTO: Leon Vidic/delo
STA, N. P.
 5. 10. 2026 | 15:05
 5. 10. 2026 | 15:18
4:08
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Poslanec Resnice Boris Mijič je v pogovoru za pomursko TV IDEA navedel, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec in svoje delo opravljati po najboljših močeh. Izpostavil je prizadevanje, da za neplačane račune podjetjem ne bi bilo treba plačati DDV. Tovrstne izkušnje so bile tudi povod za njegovo poslansko kandidaturo, je pojasnil.

V stranki Resnica so od Mijiča zahtevali dodatna pojasnila pred odločitvijo o njegovem položaju, o čemer naj bi odločili po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu s poslanske funkcije niso več potrebne nadomestne volitve. Mijič konkretno ni navedel, katera dokazila bo stranki predložil, so se pa o tem po njegovih besedah že pogovarjali. Izpostavil je delno že poplačan DDV in delavce, pa tudi argument njegovega poslanskega dela v DZ. »Na podlagi tega mislim, da bomo s stranko nekako poskušali ostati normalno v odnosih in da svoje delo naprej tudi opravljam,« je dejal. Na vprašanje, ali bo vrnil poslanski mandat, če dokazi za stranko ne bodo zadovoljivi, je odvrnil, da je njegova moralna dolžnost, da tisto, kar je obljubil, tudi izpolni. »In na podlagi tega tudi mislim, da bom ostal poslanec,« je dodal. Njegova dolžnost je, da poplača odprte terjatve in nadaljuje svoje delo, ki ga je začel kot poslanec, meni.

Po njegovih besedah je to, da je podjetje Progros nelikvidno, izvedel, ko se s strani naročnikov niso več izvajala plačila. Takrat je začel problematiko tudi aktivno reševati, pozneje pa je podjetje prevzel od staršev in poskušal pridobiti denar za nastali dolg. To problematiko še danes rešuje, tudi zaradi nje pa se je odločil kandidirati za poslanca na listi stranke Resnica. »Ogromno podjetij opravi neko določeno storitev in ta storitev ni plačana, delodajalec oziroma podjetnik je pa dolžan plačati državi ta DDV,« je pojasnil. Zato si prizadeva za spremembo zakonodaje, da za neplačane račune podjetjem ne bi bilo treba plačati DDV, pri čemer pa je zatrdil, da to njemu ne bi nič koristilo, »ampak bi koristilo vsem podjetnikom v RS«.

Glede svoje izobrazbe je dejal, da je prišlo do napake pri izpolnjevanju obrazcev za poslansko kandidaturo, v katerih je bil naveden naziv diplomirani inženir gradbeništva. V resnici je končal srednjo gradbeno šolo. FOTO: Delo Ui
Glede svoje izobrazbe je dejal, da je prišlo do napake pri izpolnjevanju obrazcev za poslansko kandidaturo, v katerih je bil naveden naziv diplomirani inženir gradbeništva. V resnici je končal srednjo gradbeno šolo. FOTO: Delo Ui

Napoveduje poplačila do konca leta

Na vprašanje, koliko obveznosti do nekdanjih zaposlenih in države je še ostalo neporavnanih, je odgovoril, da je bila od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države poplačana več kot polovica, odprtih ostaja še 30 ali 40 odstotkov. Tudi nekaj obveznosti do zaposlenih je že bilo poplačanih, za ostale obveznosti pa je obljubil izplačilo do konca leta. »Trudim se, da bi to izpolnil do konca, ker sem tudi sam bil v tem podjetju kot zaposlen in sem tudi sam ostal brez priliva in vem, kako je, ko se znajdeš v takšni situaciji,« je dejal.

Spomnil je, da je predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović plačal 12.000 evrov njegovih obveznosti, za kar sta sklenila »moralni dogovor«, da mu jih vrne, nista pa določila časovnice. Zanikal pa je, da bi kakorkoli sodeloval pri poslovanju njegove žene, po njegovih besedah gre samo za »domačo moralno podporo«. »Moja soproga čisto samostojno deluje na trgu, jaz jo samo podpiram kot njen soprog, nikakor pa drugače nisem vpleten v njena podjetja ali da bi imel kakršnekoli funkcije v njenem podjetju,« je pojasnil.

Glede svoje izobrazbe je dejal, da je prišlo do napake pri izpolnjevanju obrazcev za poslansko kandidaturo, v katerih je bil naveden naziv diplomirani inženir gradbeništva. Za napako se je opravičil. Kot je pojasnil, je končal srednjo gradbeno šolo, smer gradbeni tehnik, vpisal pa se je tudi na višješolski študijski program v Ljubljani, ki pa ga še ni končal, a ga namerava. Med kompetencami, ki so bile razlog za njegovo imenovanje za nadomestnega člana v stalni delegaciji DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, pa je omenil podjetništvo in delovanje v gospodarstvu.

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