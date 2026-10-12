Mijič odstopil: v poslanske klopi namesto njega utegne priti ta podjetnik

Izvršilni odbor stranke Resni.ca je čez vikend sprejel sklep, da poslanca Borisa Mijiča pozove k odstopu, ga izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegacijo državnega zbora v Svetu Evrope. Predsednik stranke Zoran Stevanović je danes povedal, da je Mijiču vročil pisni odpravek vseh sklepov, poslanec pa se je nato odločil za odstop. »Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo,« je poudaril Stevanović.

Kdo je Slavko Moharič, ki naj bi ga nadomestil?

Mijiča bo v poslanskih klopeh predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Gre za člana Resni.ce in podjetnika iz Trnovske vasi, ki se letos poteguje tudi za županski položaj v tej občini. Moharič je po lastnih navedbah po izobrazbi geodetski tehnik, opravil pa je tudi dodatna izobraževanja in pridobil certifikate s področja gradbeništva. Je oče treh otrok.

Za poslanca je kandidiral že leta 2022, istega leta pa se je prvič potegoval tudi za župana Trnovske vasi. Takrat je kot politični novinec prejel 93 glasov oziroma 11,89 odstotka glasov, vendar ni bil izvoljen. Za župana Trnovske vasi kandidira tudi na letošnjih lokalnih volitvah. Pred dobrimi štirinajstimi leti se je z družino preselil v občino, kjer si je ustvaril dom.

Na letošnjih državnozborskih volitvah je kot kandidat Resnice v volilnem okraju Ptuj 1 dobil 1224 glasov oziroma 8,05 odstotka. Ob prenehanju mandata Mijiču je Moharič naslednji po vrsti za prevzem poslanskega sedeža.

Dolgovi do delavcev in države

Mijičev odstop sledi razkritjem o težavah njegovega podjetja Progros. Poslanec je delavcem in državi dolžan več tisoč evrov, podjetje pa se je zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil inšpektorat za delo, primer pa se je znašel tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije.

Mijič je še prejšnji teden zatrjeval, da bo ostal poslanec. Takrat je pojasnil, da je bilo od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države poplačane že več kot polovico, dolgove do delavcev pa mu je pomagal delno odplačati tudi Stevanović. Izpostavil je še prizadevanje, da podjetjem za račune, ki jim jih naročniki niso plačali, ne bi bilo treba plačati DDV.

Zavajal tudi glede izobrazbe

Mijič se je znašel pod drobnogledom tudi zaradi navedb o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je Državni volilni komisiji navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi je v življenjepisu na spletni strani državnega zbora med izobraževalnimi ustanovami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Na fakulteti pa so pojasnili, da Mijič »ni evidentiran kot diplomant«.