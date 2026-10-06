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POSLANEC RESNICE OSTAJA V DZ

Mijičeva odločitev sprožila plaz odzivov, predsednica Levice besna: Dno dna slovenske politike, sramota vseh sramot ...

Poslanec Resnice Boris Mijič je po razkritjih o dolgovih nekdanjega podjetja, neplačanih obveznostih do delavcev in spornih navedbah o izobrazbi sporočil, da ne namerava odstopiti.
Boris Mijič v parlamentu FOTO: Leon Vidic/Delo
Boris Mijič v parlamentu FOTO: Leon Vidic/Delo
A. G.
 6. 10. 2026 | 10:15
6:55
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Poslanec Resnice Boris Mijič je po tednih vprašanj o svojem poslovanju, dolgovih in navedbah o izobrazbi jasno povedal, da poslanskega mandata ne namerava vrniti. V pogovoru za lokalno televizijo IDEA je dejal, da bo svoje delo v državnem zboru nadaljeval in ga bo po lastnih besedah opravljal »v največji, najboljši moči«. Mijič je ob tem pojasnjeval tudi okoliščine dolgov njegovega nekdanjega podjetja Progros. Po javno objavljenih informacijah naj bi dolgovi podjetja do države, delavcev in dobaviteljev znašali več deset tisoč evrov. Predsednik Resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je medtem z 12.000 evri poplačal del dolgov do nekdanjih delavcev podjetja. Mijič je povedal, da mu bo ta denar vrnil, vendar med njima ni pisnega dogovora in tudi ne določenega roka za vračilo. Dogovor je označil za »moralnega«. Glede preostalih obveznosti je dejal, da jih želi urediti do konca leta.

Boris Mijič v parlamentu FOTO: Leon Vidic/Delo
Boris Mijič v parlamentu FOTO: Leon Vidic/Delo

V javnosti so se pojavila tudi vprašanja glede njegove izobrazbe. Mijič je priznal, da študija gradbeništva ni dokončal, navedbo, da je diplomirani inženir gradbeništva, pa je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev ob kandidaturi. Primer navedb o izobrazbi obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Mijičeva odločitev, da kljub vsemu ostane poslanec, je sprožila številne odzive iz slovenske politike in civilne družbe. Nekateri mu očitajo pomanjkanje politične in osebne odgovornosti ter pozivajo k odstopu.

Asta Vrečko: »Dno dna slovenske politike«

Med prvimi se je odzvala bivša ministrica in predsednica Levice Asta Vrečko, ki je Mijičevo odločitev pospremila z zelo ostrimi besedami. Na družbenem omrežju X je zapisala: »Torej, Boris Mijič ne bo odstopil kot poslanec, da bo dobival poslansko plačo in bo z davkoplačevaškim denarjem poplačal dolgove do države in svojih nekdanjih opeharjenih delavcev. To tudi sam prostodušno pove. Dno dna slovenske politike, sramota vseh sramot, a žal sramu gospod ne premore.«

Inštitut 8. marec: »Politiki, kot je Mijič, ne bi smeli imeti moči«

Na Mijičevo nadaljevanje poslanske poti so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Njihov odziv je povezan tudi z bližajočim se glasovanjem, pri čemer so izpostavili vprašanje politične odgovornosti. »11. oktobra glasujemo proti politični policiji. Ker politiki, kot je Mijič, ne bi smeli imeti moči preiskovati navadnih državljanov.«

Levica: »Ni mogoče, da štirikratni pravnomočni obsojenec skleneta moralni dogovor«

Še ostrejši so bili v Levici, kjer so se odzvali na Mijičevo razlago dogovora z Zoranom Stevanovićem in njegovo napoved, da bo ostal poslanec. »Boris Mijič je v intervjuju za televizijo IDEA povedal, da sta z Zoranom Stevanovićem »sklenila moralni dogovor”, tako da bo ostal poslanec in bo "svoje delo opravljal v največji, najboljši moči.« V Levici komentiramo, da ni mogoče, da štirikratni pravnomočni obsojenec ter neplačnik-ponarejevalec skleneta »moralni dogovor« o čemerkoli. To je samo še en dokaz izdaje državljanov in lastnih volilcev s stranki stranke Resnica, ki je napovedovala nekakšen boj proti korupciji, v resnici pa polni parlament s posamezniki, ki nimajo nikakršne kredibilnosti, da govorijo o parlamentarnih standardih. Glavna žrtev v tej zgodbi pa so še naprej ogoljufani delavci, ki so najprej ostali brez plačila, nato so jih skušali izrabiti za politični piar in pri katerih še naprej ostajajo neodgovorjena vprašanja o ponarejanju podpisov za izpisovanje iz socialnih zavarovanj. Eden med njimi pa je medtem tudi umrl in ni nikoli dočakal pravice. To je vsa resnica o tem, kakšni ljudje danes izjavljajo, da bodo ostali na poslanski plači in delali »v najboljši moči2.«

Katja Kokot: »Poskrbeli bomo, da bo za ta denar tudi delal«

Na Mijičevo odločitev se je odzvala tudi Katja Kokot, ki je poudarila, da poslanski mandat prinaša tudi obveznosti. Ob tem je odgovornost za morebitno kazensko odgovornost prepustila pristojnim organom. »Poslanec Boris Mijič je v delovnem razmerju, za kar prejema plačo, in poskrbeli bomo, da bo za ta denar tudi delal. Organe pregona pa ponovno pozivamo, naj opravijo svoje delo. Če je odgovoren za kakšno kaznivo dejanje, bo v skladu z Zakonom o poslancih tudi razrešen. Do takrat pa od njega zahtevamo, da za svojo plačo opravlja svoje delo. Posnetek iz Kolegija Predsednika Državnega zbora in odgovor Asti Vrečko iz Levice.«

Sandra Gazinkovski: »Čas je za odgovornost«

K odstopu je Mijića pozvala tudi poslanka Gibanja Svoboda Sandra Gazinkovski. V svojem zapisu je izpostavila predvsem vprašanje neizplačanih plač in prispevkov delavcem ter odgovornost politika, ki predstavlja državljane v državnem zboru.

»Poslanec se opraviči, ker delavcem niso bile izplačane plače in prispevki. Medtem še naprej išče nove delavce, dolg pa naj bi poravnal predsednik DZ iz svojega žepa. Resno?! Če bi to gledali v kultni seriji "Lud, zbunjen, normalan", bi rekli, da je scenarij pretiran. A to ni humoristična serija, temveč slovenska politika. Ko delavec ne dobi plače, to ni napaka v komunikaciji. To je izguba dostojanstva, varnosti in zaupanja. In ko politik, ki bi moral biti zgled odgovornosti, prizna takšno ravnanje, bi moral storiti edino logično stvar: odstopiti. Zato pozivam poslanca Mijića k takojšnjemu odstopu z vseh javnih funkcij. Ne zaradi političnega obračunavanja, temveč zaradi osnovnega načela odgovornosti. Kdor ne zagotovi plačila za pošteno opravljeno delo, ne more verodostojno predstavljati ljudi v državnem zboru. Dovolj tragikomedije. Čas je za odgovornost.— z osebo Poslanska skupina Svoboda«

Mijič ne odstopa: ostaja poslanec

Mijič medtem ostaja pri svoji odločitvi. V pogovoru za televizijo IDEA je dejal, da bo poslansko delo nadaljeval, hkrati pa zatrdil, da si prizadeva urediti finančne obveznosti, povezane z nekdanjim podjetjem. Njegova odločitev tako ostaja predmet ostrih političnih kritik, medtem ko bodo del razprav v prihodnjih dneh predstavljala tudi vprašanja o odgovornosti poslancev, njihovem delu in standardih, ki naj bi veljali za predstavnike ljudstva.

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