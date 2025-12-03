OD OTROŠKE DO SPOMINSKE SOBE

Miki Muster: dolenjsko mestece mu je po vrnitvi iz Nemčije povrnilo status (FOTO)

Velikan slovenskega stripa in risanega filma je del otroštva preživel v Krmelju. Prav dolenjsko mestece mu je po vrnitvi iz Nemčije povrnilo status, ki mu gre.

Galerija Na vsakem koraku v šoli se čuti Mustrov duh. FOTO: Drago Perko

V Sloveniji smo 22. novembra, ob 100. obletnici rojstva pionirja slovenskega stripa Mikija Mustra, zaznamovali nacionalni dan stripa. Dan prej pa so v Krmelju v nekdanji Mustrovi otroški sobici na ogled postavili razstavo njegovih risb, knjig in časopisnih člankov, osnovna šola je pripravila slovesnost. Učiteljica Anja Kostrevc in Renata Mlinarič, v. d. ravnateljice v OŠ Krmelj FOTO: Drago PerkoMustrov Knapec je pozdravil goste. FOTO: A. K. »Razstava obsega originalna dela Mikija Mustra, ki jih je narisal ob več obiskih naše šole. Dodali smo tudi like junakov njegovih animiranih filmov in ...