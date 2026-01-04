Miki s kalašnikovko streljal v glavo, za Dejana Novaka se drama nadaljuje

NOVO MESTO

Mirko Pilinger že pravnomočno za zapahi, Dejan Novak pa znova na zatožni klopi.

Dobra tri leta po umoru 22-letnega Sabostjana Kovačiča - Bestjana zadeva še vedno ni dobila dokončnega sodnega epiloga. Glavni akter 28-letni Mirko Pilinger - Miki iz Žabjaka že prestaja 30-letno zaporno kazen, prvostopenjski sodbi so pritrdili tako višji kot vrhovni sodniki, ni pa še dokončnega epiloga za Dejana Novaka, ki ga je obtožba bremenila pomoči pri umoru in pri poskusu uboja. Pilinger je bil namreč obsojen ne le za umor, pač pa tudi za poskus uboja Demirja Brezarja, Novak pa naj bi pomagal pri tem. 19 let zaporaje dobil na prvem sojenju. Pilinger je 3. septembra 2022 pri romskem ...