Milan Balažic odstopil s položaja župana Moravč

Milan Balažic je odstopil s položaja župana Občine Moravče. Njegov odstop pomeni konec mandata, ki ga je v zadnjih tednih zaznamovala ena največjih kriminalističnih preiskav na območju občine. Kriminalisti so konec maja izvedli obsežno akcijo, v kateri je sodelovalo več kot sto preiskovalcev. Opravili so 42 hišnih preiskav pri fizičnih in pravnih osebah ter na občini. Preiskava poteka zaradi suma več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj, med drugim jemanja in dajanja podkupnine ter nezakonitega posredovanja. Po navedbah preiskovalcev je med osumljenci tudi Balažic. Preiskava zajema skupno 20 fizičnih oseb in eno pravno osebo.

Po navedbah iz sodnih dokumentov naj bi Balažic v zameno za posredovanje pri spremembah občinskega prostorskega načrta v korist podjetja Termit prejel različne koristi, med drugim kuhinjo v vrednosti približno 26.000 evrov. Preiskovalci preverjajo tudi nakazila podjetja Termit partnerici župana Nini Krajnik. Balažic vse očitke zavrača in vztraja, da gre za politično motiviran postopek.

Balažic je občino vodil od leta 2018

Po začetnem pridržanju je bil župan najprej izpuščen na prostost, nato pa je zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani po pritožbi Specializiranega državnega tožilstva zoper njega odredil 30-dnevni pripor. Njegov odvetnik je odločitev izpodbijal z napovedjo pravnih sredstev. Balažic je občino vodil od leta 2018 in bil eden vidnejših županov v osrednjeslovenski regiji. V času njegovega mandata so Moravče zaznamovali številni infrastrukturni projekti, hkrati pa tudi več sporov, povezanih z občinskimi zemljišči in podjetjem Termit.

Po odstopu bo občina do nadaljnjih odločitev delovala v skladu z določbami zakonodaje o lokalni samoupravi, občinski svet pa bo moral sprejeti potrebne postopkovne korake za zagotovitev nemotenega delovanja občine.