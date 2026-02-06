Milan Kučan Golobovi Svobodi nalil čistega vina: ta stvar na volitvah »ne bo dovolj«

Pred volitvami, ki se bližajo, je Milan Kučan, prvi predsednik samostojne Slovenije, opozoril, da bo letošnja izbira med politikama, ki se razlikujeta v svojih temeljnih pristopih: tisto, ki gradi, in tisto, ki ruši. S tem je Gibanju Svoboda, s katerim je imel pogovorni večer, poslal jasno sporočilo, da le »anti-Janša« pristop pri prepričevanju volivcev ne bo dovolj. Kučan je med pogovorom dejal, da prihajajoče volitve niso zgolj preizkus, kdo bo nasprotoval aktualnemu predsedniku vlade, ampak tudi vprašanje, kdo bo v prihodnje ustvarjal prihodnost Slovenije.

Ob tem je Kučan ocenil dosedanji mandat vlade kot manj uspešen od pričakovanj, a hkrati poudaril, da je kljub temu ta uspela doseči marsikaj: »Vlada je dosegla pomembne stvari, zaradi katerih so se ljudje angažirali na ulicah. Te stvari danes niso v nevarnosti, vendar se moramo bati, da bi se vrnile sile, ki jih lahko ponovno ogrozijo,« je dejal. Kljub temu pa je poudaril, da to ni dovolj močna mobilizacijska parola, da bi privabila ljudi na volišča.

S svojo prisotnostjo na pogovornem večeru Gibanja Svoboda Kučan ni želel neposredno podpreti stranke, kot je povedal z izjavo: »Svoboda je pač ena od strank koalicije, jaz nisem skrival simpatij do te koalicije.« Ob tem je še dodal, da gre za podporo skupnemu razmišljanju o pomenu prihajajočih volitev in tem, kaj bodo le-te prinesle za prihodnost Slovenije. Poleg tega so v stranki SD medtem predstavili kandidatno listo za prihajajoče volitve, ki si želijo doseči vsaj dvomestno število poslancev. Novi kandidati, kot sta Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec, pa so dodali, da pričakujejo uspeh, predvsem na Primorskem in v drugih tradicionalno rdečih volilnih enotah.

Čeprav Kučan ni ponudil uradne podpore nobeni stranki, je bilo jasno, da se znotraj koalicije že začenjajo oblikovati močne delitve v boji za volilne glasove. Koalicija se bo, kot kaže, morala bolje osredotočiti na predstavitev svojih dosežkov, če želi prepričati širši krog volivcev in povečati svojo podporo.