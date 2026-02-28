  • Delo d.o.o.
PRED VOLITVAMI

Milan Kučan: »O tem nisem sanjal niti v največjih morah«

Prvi predsednik samostojne Slovenije ostaja prepričan, da je skrb za skupno dobro glavno poslanstvo politike.
FOTO: Jože Suhadolnik
FOTO: Jože Suhadolnik
S. N.
 28. 2. 2026 | 11:50
2:40
Pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami je za Sobotno prilogo spregovoril prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, ki sicer ostaja prepričan, da je skrb za skupno dobro glavno poslanstvo politike, prav tako pa meni, da je sodobni čas poseben, ker nastaja nova arhitektura sveta, zato so drugačne tudi volitve, ki nas čakajo 22. marca. »Živimo v času civilizacijskih in okoljskih sprememb. Posledice slednjih so več kot očitne, tudi katastrofalne. Vrsta politikov tudi pri nas teh posledic noče videti in ne priznava, da jih povzroča tudi človek, čeprav se vsi spomnimo, kako sta se očistila zrak in voda v času covida. Motivi so nedvomno povezani s kratkoročnimi kapitalskimi interesi, kar lahko razumem, a razmišljati je treba tudi dolgoročno. Predvsem je sporno, da zanikajo znanja in spoznanja znanosti. Pa ne samo na tem področju,« pravi Kučan. 

Legenda slovenske politike dodaja, da so te volitve toliko bolj pomembne tudi zato, ker odločajo med politiko, ki gradi, in politiko, ki ruši. »Politika, ki gradi, zaznava in krepi zavest, da smo državljanska in nacionalna skupnost. Skupnost, v kateri smo vsi povezani, solidarni, drug od drugega odvisni in vsi skupaj odgovorni za prihodnost. Politika, ki tega ne vidi, je izključujoča in ponuja zgolj parcialne rešitve, ki bi ji omogočile dostop do oblasti, do vladanja,« je pojasnil svoj pogled. Milan Kučan je bil tudi eden najbolj vidnih osamosvojiteljev, ki je izrekel stavek, po katerem se ga še danes vsi spominjamo: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.« Kakšne pa so bile sanje takratnega predsednika predsedstva Republike Slovenije? »Povedal bom, o čem nisem sanjal niti v največjih morah. Nisem sanjal, da bom kdaj poslušal pesem Ne, Slovenija ni vaša! Z njo so vabili na dogodek SDS v Cerklje, sporoča pa, da v Sloveniji ni prostora za tiste, ki ne spadajo v njihov miselni tok. Ne gre za sporočilo, namenjeno Madžarski, Hrvaški, Avstriji ali Italiji. Ne gre za sporočilo, da Slovenija, denimo, ni nemška. Sporočajo, da delu Slovencev Slovenija ne pripada, da ne pripada delu naših državljanov,« je na omenjeno vprašanje odgovoril Kučan.

Celoten pogovor s prvim predsednikom Slovenije Milanom Kučanom lahko prebere TUKAJ.

