Milena Župančič: »Rac je imel veliko srce.« (FOTO)

Pred rojstno hišo Radka Poliča - Raca (1942–2022) v Črnomlju se je pred dnevi zbrala velika množica njegovih občudovalcev, domačinov, igralskih kolegov ter sorodnikov. Ob odprtju spominske plošče so zvenele belokranjske tamburaške melodije, organizatorji pa so spomnili tudi na pesnika Mirana Jarca in glasbo iz filma Idealist, v katerem je Polič ustvaril eno svojih nepozabnih vlog.

Bela krajina v srcu

Zbrane je prvi nagovoril župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, ki je poudaril, da je »posebej vesel, da odpiramo to ploščo enemu zelo znanemu in priznanemu promotorju Bele krajine, ki je bil tudi rojen v hiši nedaleč od občinske stavbe«. Dodal je osebno zgodbo o tem, kako se je Polič tudi v poznih letih vračal v rodne kraje: »Imel je Belo krajino v srcu. Še ko je bil leta 2022 že zelo bolan, je po naključju prepoznal mojega nečaka v kliničnem centru in mu rekel: 'Ti, Belokranjec, boš moj fizioterapevt.'« Župan je omenil tudi občinskega svetnika Janeza Perušiča, ki je na pobudo Poličevega sošolca Gorazda Cuznarja na občinskem svetu sprožil postopek. Ta je kasneje v izjavi poudaril, da se mu zdi plošča »nekaj najbolj prekrasnega, kar se je v zadnjih letih lahko zgodilo«, saj bo Rac »za večno Črnomaljec in za večno Belokranjec«.

Vedno je verjel, da človek obstaja tako dolgo, dokler živi v spominu drugih.

Sledil je nagovor Petre Pogorevc, avtorice igralske biografije Rac, ki je Poliča dobro spoznala v letih skupnega ustvarjanja knjige. Povedala je, da je bil Rac izjemno povezan z rodnim mestom: »Knjiga, ki sem jo o njem pisala dve leti, bi izšla veliko prej, če se ne bi tako vztrajno vračal v spomine na tukajšnje kraje in ljudi. Nikoli se ni naveličal govoriti o Črnomlju in Beli krajini.« Spomnila je tudi na igralčevo razmišljanje o življenju in ustvarjanju: »Vedno je verjel, da človek obstaja tako dolgo, dokler živi v spominu drugih. Zato sem toliko bolj vesela, da danes odkrivate to ploščo.« V nagovoru je opisala tudi njegovo mladost: »V kleti tete Malke je pripravil svojo prvo gledališko predstavo – skoraj. Z vrstnikom sta prodala vstopnice, potem pa predstavo odpovedala, ker nista imela teksta.« Polič je pogosto pripovedoval tudi o družini, ki jo je močno zaznamovala druga svetovna vojna: o očetu, ki je odšel v partizane, o mami, ki je sodelovala kot terenka, in bratih, s katerimi ga je povezovala posebna vez.

Navezan na očeta

Nato je igralec Marko Mandić prebral odlomek iz Poličeve znamenite monodrame Dobro jutro, ki je imela premiero »točno na današnji dan, 22. novembra 2000«, kot je poudaril. Dodal je osebni spomin: »Rac je bil izzivalec, skušnjavec. Kot študent sem si govoril: glej ga v oči … In ko sem imel srečo, da sem igral z njim, sem spoznal, da pravzaprav zahteva oči – stik, dotik, izziv.« V monodramskem odlomku so zazvenele Poličeve besede: »Pekel je, ko stojiš, pekel je, ko ljubiš … pekel je samo bivanje. Človeško življenje je kot zvezdni utrinek.«

Najbolj čustven del slovesnosti je pripadel Mileni Zupančič, igralki in nekdanji Poličevi ženi, ki je z njim ostala tesno povezana vse življenje. Poudarila je, da je bil Rac Belokranjec vse življenje in da je to poudarjal vedno in povsod. Spominjala se je njegove velike ljubezni do družine: »Neskončno je bil navezan na očeta, rekel mu je Ćale, mamo, brata Cerota in Vaska, ter seveda na svoja sinova Matevža in Arnoža.« Opisala je tudi njegov značaj: »On je imel res eno veliko srce. Čeprav je bil včasih videti oster ali nesramen, je bil tak le do tistih, ki so si to zaslužili. V resnici je bil ena sama nežnost.« Njuno dolgoletno prijateljstvo in igralsko sodelovanje je povzela z besedami: »Več kot 40 let sva sodelovala, se slišala, če ne drugače po telefonu. Midva sva bila najboljša prijatelja. In vem, da bi bil danes presrečen, da ga Črnomaljci niso pozabili.«

Marko Mandić: »Rac je bil izzivalec, skušnjavec.« FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Umetniku so se poklonili številni gostje.

Spominsko ploščo so odkrili sin Arnož, Milena Zupančič in Andrej Kavšek.

Z leve Ilinka Todorovski, Maja Weiss, Janez Perušič in Ida Weiss

Tamburaši KUD Božo Račič Adlešiči pod vodstvom Damirja Jankoviča so zaokrožili dogodek, nastopili pa so še Glasbena skupina Akustični (Tone Grahek, Mihaela Škof, Andrej Kmetič) in Gledališka skupina Črnomelj (Eva Starašinič, Mojca Breznik, Nina Grahek), v belokranjskem duhu, takšnem, kakršnega je Rac nosil s sabo vse življenje. Župan je ob koncu dejal, da ga bo odslej vsak dan pozdravljal Poličev nasmeh na plošči: »Še vedno ga imam za zgled. In zdaj ga bom vsak dan videl, ko bom šel mimo.«

Spominska plošča na rojstni hiši Radka Poliča - Raca tako ostaja trajen poklon igralcu, ki je verjel, da človek živi tako dolgo, dokler živi v spominu drugih. Črnomelj se ga bo gotovo še dolgo spominjal.