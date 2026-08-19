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Mileno Zupančič pokopali ob mami »Betki« in v bližini soproga Dušana Jovanovića

Po smrti se je vrnila k ženski, ki jo je zaznamovala za vse življenje.
FOTO: Dejan Javornik 

FOTO: Dejan Javornik 

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Pokojna Milena Zupančič in Dušan Jovanović FOTO: Jure Eržen/Delo

Pokojna Milena Zupančič in Dušan Jovanović FOTO: Jure Eržen/Delo

FOTO: Dejan Javornik 
FOTO: Dejan Javornik
Pokojna Milena Zupančič in Dušan Jovanović FOTO: Jure Eržen/Delo
A. G.
 19. 8. 2026 | 12:38
 19. 8. 2026 | 13:15
3:27
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Mileno Zupančič, eno najbolj prepoznavnih in priljubljenih slovenskih igralk, so danes na Bohinjski Beli pokopali ob svoji mami Elizabeti Zupančič. Milenina mama »Betka« je imela v Mileninem življenju posebno mesto. Sama je vzgojila tri hčerke, Milena pa je o njej govorila z veliko topline in spoštovanja. Njuna povezanost je ostala močna tudi po materini smrti, ko se je Milena s sestrama pogosto vračala k njenemu grobu na Bohinjski Beli.

Njun skupni grob je tudi v bližini groba njenega pokojnega soproga, priznanega slovenskega dramatika, režiserja in pisatelja Dušana Jovanovića, s katerim sta ostala skupaj vse do njegove smrti leta 2021.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Elizabeta je sama vzgojila tri hčerke

Nekoč je Milena Zupančič dejala, da je njena mama »Betka« morala sama skrbeti za tri dekleta. Njeno življenje ni bilo lahko, vendar je prav njena vztrajnost pomembno zaznamovala Milenino otroštvo in njen pogled na življenje. Milena je pripovedovala, da je njena mama pri komaj 17 letih odšla v partizane. Vojna je pustila posledice tudi na njenem zdravju, njeno življenje pa se je končalo prezgodaj. Milena je odraščala kot ena od treh hčera, očeta pa nikoli ni spoznala. Zato je bila njena vez z materjo še posebej pomembna. Elizabeta je bila tista, ki je predstavljala njen dom, varnost in prvo veliko življenjsko oporo.

Po materini smrti so se Milena in njeni sestri pogosto vračale na njen grob na Bohinjski Beli. Tam so posedale, se pogovarjale, kadile in obujale spomine na mamo. 

Milenina zadnja pot je bila povezana tudi z njenim nekdanjim soprogom Dušanom Jovanovićem, s katerim sta bila dolga leta življenjsko in ustvarjalno povezana. V ljubezni se jima je rodila tudi hčerka Maša. Pred časom je Zupančič priznala, da obžaluje, da ni imela več otrok, saj je sama odraščala z dvema sestrama. 

Maša je danes na poslednjem slovesu nanizala nekaj anekdot o svoji mami in s tresočim glasom zaključila: »Danes s ponosom in hvaležnostjo delim mamo z vsemi, ki so jo občudovali, od blizu in od daleč. Zame pa bo vedno ostala resnično ena in edina. Nenadomestljiva. Moja mati.«

Pred Jovanovićem, s katerim sta ostala skupaj vse do njegove smrti leta 2021, je bila med letoma 1973 in 1977 poročena s slavnim igralcem Radkom Poličem - Racem.

Pokojna Milena Zupančič in Dušan Jovanović FOTO: Jure Eržen/Delo
Pokojna Milena Zupančič in Dušan Jovanović FOTO: Jure Eržen/Delo

Zadnje slovo od velike slovenske igralke

Milena Zupančič je v slovenski kulturni prostor vstopila kot mlada igralka in čez desetletja postala ena njegovih najbolj prepoznavnih osebnosti. Slovensko občinstvo jo je posebej vzljubilo kot Meto v filmu Cvetje v jeseni, ustvarila pa je številne nepozabne filmske, televizijske in gledališke vloge. Njena življenjska pot se je sklenila na Bohinjski Beli. Po desetletjih igranja, številnih vlogah in življenjskih preizkušnjah se je Milena tako vrnila k ljudem, ki so zaznamovali njeno življenje. Ob mami, ki jo je vzgojila, in v bližini človeka, s katerim je preživela pomemben del svoje življenjske poti, je našla svoj zadnji mir.

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