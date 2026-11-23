Na RTV Slovenija je danes zvečer potekalo soočenje zagovornikov in nasprotnikov interventnega zakona, o katerem bomo odločali na referendumu. Nasprotniki zakona že dlje časa opozarjajo, da naj bi imeli od njega največ koristi premožnejši, tisti z manj denarja pa precej manj. Nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča skrbi, da bi zakon v proračunu povzročil milijardno luknjo. Po njegovem mnenju bo treba pripraviti rebalans proračuna in nekje najti dodatno milijardo evrov. »Dajte povedati, kje bo ta milijarda. Dajte našteti ukrepe za to milijardo, ker jih še nihče do sedaj ni,« je bil jasen. Kot je povedal, ta zakon prinaša luknjo na letnem nivoju.

Janez Cigler Kralj iz NSi je v soočenju poudaril, da je ponosen, da je prvopodpisani pod zakonom. »Namen tega zakona je bil trasirati pot in vizijo razvoja, kot si ga sedanja koalicija tudi predstavlja, in sicer da bodo odločali o svoji usodi tisti, ki ustvarjajo v tej državi,« je dejal in omenil obrtnike, kmete in podjetnike. »Da bomo razbremenili upokojence davščin, ki jih je Golobova vlada njim naložila, pa tudi ostalim skupinam ljudi. In da bodo lahko v večji meri odločali o svoji usodi, ne pa da bodo odločali o njihovi usodi tisti priviligirani, ki si na žuljih nekaterih želijo ohraniti svoj status quo,« je še dodal.

Po Lotričevo gre za razvojni zakon

Tudi Marko Lotrič iz stranke Fokus odločno zagovarja zakon. »Tukaj gre za razvojni zakon,« je povedal uvodoma in nadaljeval: »Že samo beseda za razvoj pomeni veliko več kot pa degradacija. Zato predlagam, da si lepo preberemo zakon in bomo videli, da so javne finance s pomočjo nove vlade in novega finančnega ministra v rokah, ki nas bodo pripeljale do vseh polnih pokojnin, do vsega socialnega skrbstva in do zdravstvene oskrbe,« je bil jasen.

Luka Goršek iz opozicijske stranke SD je bil oster do tega zakona. »Prosim, nehajmo govoriti o tem, da bomo razbremenili kogarkoli, ki ima povprečno plačo ali pa pod 7500 bruto,« je prepričan. Po njegovem mnenju je bil ta zakon tudi vezivo za nastanek koalicije.

Stevanović povedal, zakaj omnibus zakon

Predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović je pojasnil, zakaj so šli sploh v omnibus zakon. »Izključno zaradi tega, kar sem vam prej povedal, da smo našli državo v katastrofalnem stanju in je bilo treba v najkrajšem možnem času pomagati čim več ljudem in čim več področjem. To je edini razlog, zakaj omnibus,« je povedal in v nadaljevanju dodal, da imajo v studiu nekdanjega ministra za finance, ki po njegovem mnenju nima pojma, kako deluje ekonomski zakon. S tem je mislil na Boštjančiča, ki mu je odgovoril z besedami: »Očitno tudi v javnih financah jaz iz teorije, vi pa iz prakse, bravo.« Stevanović je dodal, da je ta iz prakse vedno boljši kot ta iz teorije.

Zelo oster do tega zakona je bil tudi Miha Kordiš iz stranke Mi, socialisti! »Interventni zakon je maček v žaklju. Oblast nas na vse kriplje želi prepričati, da je za draginjsko krizo, za stisko ljudi, očitno odgovorno v tej državi vse ostalo razen ljudje z močjo, vplivom in denarjem, ki so draginski profiterji, ker temu istemu kapitalističnemu razredu, draginjskim profiterjem, z interventnim zakonom podarja za 1,2 milijarde dodatnih davčnih uslug. Za vse ostale pa je tu krčenje socialne države, delavskih pravic in privatizacija zdravstva,« je bil oster.