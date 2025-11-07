Milijon evrov vredni konjički so učinkoviti pri težjih poljskih opravilih (FOTO)

Skupina Panvita, gre za največjo slovensko pridelovalko hrane, je oktobra 2025 kupila tri nove traktorje Fendt 942 Vario v skupni vrednosti milijon evrov.

Gre za eno najzmogljivejših in tehnološko najnaprednejših vozil v razredu težke kmetijske mehanizacije, namenjeno najzahtevnejšim poljskim in transportnim opravilom na Panvitinih površinah v Pomurju. S to naložbo pri Panviti nadaljujejo proces posodabljanja svoje primarne proizvodnje in utrjujejo položaj enega ključnih stebrov slovenske prehranske samooskrbe.

Nova vozila so opremljena s posebno kabino, ki združuje digitalno upravljanje in integracijo s pametnimi kmetijskimi sistemi.

Menjalnik za lažje delo Traktor Fendt 942 Vario poganja šestvaljni motor MAN s prostornino 9,0 litra in močjo do 420 konjskih moči (305 kW), ki se lahko pod določenimi pogoji poveča tudi do 460 KM. Brezstopenjski menjalnik VarioDrive omogoča optimalen oprijem in učinkovito porabo goriva, traktor pa doseže hitrost tudi do 60 km/h. Nova vozila so opremljena s posebno kabino, ki združuje digitalno upravljanje in integracijo s pametnimi kmetijskimi sistemi, vključno z naprednim sistemom za avtomatsko krmiljenje in natančno sledenje.

Za težja poljska opravila

»Vsaka investicija v sodobno mehanizacijo je zgolj korak k večji učinkovitosti, natančnosti in manjšemu vplivu na okolje. Novi traktorji nam bodo omogočili, da delo opravimo še hitreje, z manj porabe goriva in večjo natančnostjo. To ni le posodobitev, pač pa gre za nadaljevanje naše zaveze trajnostni pridelavi in samooskrbi Slovenije,« je ob prevzemu nove opreme povedal Branko Virag, član uprave Skupine Panvita.

Novi traktorji bodo v Panviti namenjeni predvsem težjim poljskim opravilom, kot so oranje, podrahljavanje in razvoz digestata, pa tudi pri delu s sodobno natančno kmetijsko tehnologijo, ki omogoča bolj trajnostno in varčno rabo goriva, zemlje ter drugih naravnih virov. Naložba je del širše razvojne strategije, ki vključuje posodobitev strojev in naprav, širitev zmogljivosti ter uporabo digitalnih in trajnostnih rešitev v kmetijski pridelavi.

Z novimi traktorji bo delo še lažje in hitrejše.

Nove naložbe v tehnologijo pomenijo korak k pametnemu in do okolja prijaznemu kmetijstvu.

Panvita je ena ključnih slovenskih agroživilskih skupin, ki z več kot 3500 hektarji obdelovalnih površin in več kot 700 zaposlenimi pomembno prispeva k prehranski varnosti države. Nove naložbe v tehnologijo pa pomenijo tudi nadaljnji korak k pametnemu in do okolja prijaznemu kmetijstvu, ki je temelj stabilne in trajnostne prihodnosti slovenskega agroživilstva. Panvita je leta 2022 praznovala 100-letnico delovanja.