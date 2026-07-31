Milijonski pomurski vodovod še vedno buri duhove: padel skoraj 100.000 evrov težak zahtevek

Krak C pomurskega vodovoda, ki je bil z veliko pompa dokončan leta 2023, da bi s kakovostno pitno vodo oskrboval prebivalce osmih pomurskih občin (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej) na desnem bregu reke Mure, že od začetka spremljajo zapleti. Zaradi vsega je pred leti prišlo tudi do razdružitve skupnega vodovoda na najmanj dva dela, kar nekaterim občinam in občanom povzroča same težave, tudi slabšo oskrbo s pitno vodo. Za vse so večinoma krivi nekateri trmasti župani, spori so se preselili na sodišča.

Neuradno bo še več takšnih in drugačnih obravnav in zapravljanja občinskih sredstev za odvetnike in stečajne ekipe. Ob tem se najbrž le potrjuje, da bo imela država najbrž še veliko težav z ustanovitvijo regij. Postavlja se namreč vprašanje, kako se bodo takšni ljudje dogovarjali o skupnih zadevah, ko se ne morejo niti o najbolj pomembni – pitni vodi.

Zavrnjeni zahtevek

V teh vročih dneh, ko je treba z vodo varčevati, je pravni zastopnik občine Sveti Jurij ob Ščavnici, odvetnik Branimir Šijanec, prejel sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti, s katero je okrožna sodnica Andreja Pintarič zavrnila 97.491 evrov visok tožbeni zahtevek Prleške komunale in stranskih intervenientov, občin Ljutomer in Križevci, zoper Komunalo Radgona in stranskega intervenienta, občino Sveti Jurij ob Ščavnici.

Prleška komunala je skupaj z občinama Ljutomer in Križevci tožila Komunalo Radgona in občino Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi neplačevanja dobavljene vode jurijevškim občanom po ceni, ki so jo sami določili. »Če bi priznali to določeno ceno vode, bi občani naše občine plačevali za en kubični meter dobavljene vode 2,50 evra namesto sedanjih 1,0226 evra. Komunala Radgona (Kora) je izračunala predvideni strošek priprave in dobave vode do meje naše občine, ki pa je bistveno nižji od določene cene Prleške komunale. Po tej izračunani ceni Kora Prleški komunali vodo plačuje tudi danes. Razlika je s to sodbo v celoti zavrnjena in je s tem s tega naslova dobava vode naši občini v tem obdobju v celoti poplačana,« je povedal župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Alojz Vrzel.

Tekla bo po nižji ceni.

Župan Vrzel verjame, da izrek te sodbe za njegovo občino pomeni uspešen zaključek reševanja vseh problemov, ki so nastali s stečajem skupnega javnega podjetja. »S podpisom sporazuma o poplačilu poslovnih upnikov JP Prlekija, d. o. o., v stečaju je naša občina omogočila, da se v celoti poplačajo vsi poslovni upniki, ki niso bili nič krivi, da je do stečaja prišlo. Prav tako bo naša občina iz naslova tega sporazuma iz stečajne mase dobila poplačane celotne terjatve v višini 146.007 evrov in zakonite zamudne obresti,« smo izvedeli. Nakazilo pričakujejo jeseni, vseh osem občin lastnic vodovodnega sistema C pa mora doseči dogovor o delitvi skupnega premoženja, je dodal.

Postavlja se vprašanje, kako se bodo takšni ljudje dogovarjali o skupnih zadevah, ko se ne morejo niti o pitni vodi.

»Sedem občin je že podpisalo dogovor o delitvi premoženja po legi. To pomeni, da vsa skupna gospodarska javna infrastruktura na področju vodooskrbe postane last občine, na območju katere leži. Če pristanemo pri Svetem Juriju ob Ščavnici na takšno delitev skupnega premoženja, to pomeni oškodovanje premoženja naše občine za prek 500.000 evrov. Ta razlika je nastala, ker ima naša občina več skupne lastnine na področju drugih občin, kot imajo druge občine skupne lastnine na področju naše občine,« je opisal jedro problema, kot ga vidijo na občini. Zato pripravljajo predloge sporazumov o delitvi skupnega premoženja. Je pa župan vesel, da je vodovodni sistem v občini Sveti Jurij ob Ščavnici kljub vsem težavam dobro prestal letošnji prvi vročinski val in sušo, ki je sledila. Županja občine Ljutomer Olga Karba primera ne komentira.