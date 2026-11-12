Minister Borut Rončević udeležen v prometni nesreči s službenim avtomobilom

Minister za vzgojo in izobraževanje Borut Rončević je z objavo na družbenem omrežju X razkril, da se je na poti s seje vlade zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo službeno vozilo. Njegovo sporočilo je bilo kratko, a je sprožilo več vprašanj o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo, kje je prišlo do nesreče in kdo vse je bil udeležen.

»Na poti s seje vlade prva nesreča v službenem avtu. Vse OK, že nadaljujemo z delom na reformi šolstva,« je zapisal minister. Ob tem je dodal, da jih pri načrtovani reformi šolstva ne bo nič ustavilo. Iz ministrove objave je mogoče razbrati, da po dogodku nadaljujejo z delom, vendar podrobnosti o nesreči ni navedel. Ni znano, ali je šlo za trčenje z drugim vozilom, koliko oseb je bilo v avtomobilu in ali je nastala materialna škoda.

Kaj se je zgodilo s službenim avtomobilom?

Minister ni pojasnil podrobnosti, zato smo se z vprašanji obrnili na Policijo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.