Minister Borut Rončević spet v akciji! Ste videli, kako jih je napel Asti Vrečko? (VIDEO)

Vlada Janeza Janše je danes vnovič ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve. Na redni seji je vlada tako sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Slednjemu je Golobova vlada pred tremi leti pripojila danes ponovno ustanovljeni samostojen muzej.

Asta Vrečko: Gre za ideološki projekt za poveličevanje Janeza Janše in njegovih prijateljev

Omenjeni vladni odločitvi je pričakovano takoj sledil odziv opozicije.

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc po ponovniustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve pričakuje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnostih časovnice pa zaenkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čimprejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je tako sporočila: »Gre za ideološki projekt za poveličevanje Janeza Janše in njegovih prijateljev za pisanje zgodovine po meri SDS in njihovih političnih sopotnikov. Osamosvojitev je last vseh in je eden najpomembnejših dogodkov naše zgodovine. Zato tudi spomin nanjo in ne obeleževanje državnega praznika ne muzej ne sme biti privatiziran s strani ene stranke in njenega voditelja. Kar znova počne Janševa vlada je politika razdvajanja. Muzeji pa so po svoji definiciji prostori združevanja, odprtosti in dialoga. Takšne poteze niso niti domoljublje niti državotvorne. Že drugič je bil nov muzej ustanovljen na hitro brez javne razprave, brez strokovnih podlag, brez zbirke in prostorov. V prejšnji Janševi vladi so nasprotovala ustanoviti vsa strokovna društva in tudi dobršni del domoljubnih veteranskih organizacij. Sloveniji obdobje osamosvojitve in nastanek slovenske države pokrivajo že številni muzeji in državni arhivi,«.

Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec

Minister Borut Rončević: Sramotno je, da ga je vaša vlada ukinila in da smo ga morali ponovno ustanavljati

Že kmalu je dobila odgovor ministra za izobraževanje, znanost in mladino, ki je nedavno napovedal, da bodo morale šole do 1. septembra zagotoviti izobešanje slovenske zastave pred vsako šolo. Borut Rončević ji je na omrežju X zabrusil: »Z veseljem sem na vladi glasoval za sklep o ustanovitvi muzeja, ki je namenjen osamosvojitvi. Sramotno je, da ga je vaša vlada ukinila in da smo ga morali ponovno ustanavljati.«

Borut Rončević: Sramotno je, da ga je vaša vlada ukinila in da smo ga morali ponovno ustanavljati FOTO: Jože Suhadolnik

Minister je kmalu dočakal odgovor Aste Vrečko: »Sramota in nedržavotvorno je, da je bil že v prejšnji vladi ustanovljen javni zavod brez strategije, brez javne razprave, brez strokovne podpore in brez zbirke. Takega ponižujočega odnosa si obdobje osamosvojitve ne zasluži. Gradivo je že v drugih muzejih in državnih arhivih. Tudi redno delajo razstave in izdajajo publikacije. Njih ni nihče spet nič vprašal. Muzeji so strokovne institucije. Ukvarjajo se z zbirkami, zbiranjem in interpretiranjem gradiva. Ničesar se ni ukinilo, ampak združilo, nastal je nov oddelek, kustosi in dokumentalisti pa so raziskovali, delali intervjuje ipd. v Muzeju novejše in sodobne zgodovine. Ne pa kot nazadnje v najeti pisarni pod nekim blokom, brez strokovnjakov in brez zbirke. Sedaj se vse ponavlja, samo da je tokrat vlada oz ministrstvo za svoj ideološki projekt uporabilo kar prostore namenjene nevladnim organizacijam, ki vemo, da so Janševi vladi trn v peti.«