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3,5 MILIJONA

Minister Cigler Kralj milijonski razpis ustavil, dan pozneje si je premislil: Ne gre za obračunavanje ...

Raziskovalcem se je Janez Cigler Kralj opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej.
Kot je pojasnil minister Cigler Kralj, je bilo razlogov za ustavitev razpisa več, kot glavni razlog pa je izpostavil izjemno slabo stanje na ministrstvu. FOTO: Voranc Vogel
Kot je pojasnil minister Cigler Kralj, je bilo razlogov za ustavitev razpisa več, kot glavni razlog pa je izpostavil izjemno slabo stanje na ministrstvu. FOTO: Voranc Vogel
STA, B. K. P.
 3. 7. 2026 | 16:43
2:52
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Po tem, ko je v četrtek minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj dejal, da je objavo razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani v letošnjem letu »zaradi aktivizmov v njegovi vsebini« ustavil, si je le dan pozneje, kot kaže, premislil. Danes je minister namreč obrnil ploščo in zagotovil, da bodo »po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili«. Raziskovalcem se je opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej. 

Kot je danes v izjavi za medije pojasnil Cigler Kralj, je bilo razlogov za ustavitev razpisa več, kot glavni razlog pa je izpostavil izjemno slabo stanje na ministrstvu. Ob primopredaji so po njegovih navedbah naleteli na znake, da je bilo upravljanje ministrstva v preteklih štirih letih »malomarno in neodgovorno«. Ker primopredajni postopki še niso zaključeni, so po besedah ministra še posebej pozorni na vse finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva povzročilo v obdobju po volitvah 22. marca. Za ustavitev razpisa so se odločili, da »zaščitijo integriteto javnih financ«, je še pojasnil. Ni se jim namreč zdelo odgovorno denar dati za nekaj, kar morebiti ne koristi kmetom ali pridelovalcem hrane, ki bi jim morali ti raziskovalni programi služiti s svojimi ugotovitvami.

Dodal je, da je nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić razpis podpisala 13. maja, objavljen pa je bil 20. maja z rokom do 30. junija. »Zaradi tega sem moral zahtevati ustavitev teh ciljnih raziskovalnih programov in zahtevati podroben pregled vsebin,« je dejal. Pri tem je zanikal, da gre za obračunavanje z nekdanjo ministrico. Cigler Kralj je svojo četrtkovo odločitev tudi pojasnil na omrežju X, kjer je med drugim zapisal, da se ena od predvidenih raziskav imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ ter dodal, da bo od svojih strokovnih služb želel natančno utemeljitev vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe, saj želi, da so usklajeni s potrebami kmetovalcev ter ostalih uporabnikov.

Na vprašanje, zakaj se je za preklic odločil dve uri pred koncem razpisa, je pojasnil, da nekdanja ministrica Čalušić v primopredajnem zapisniku ni omenila hitre objave razpisa. Če bi to storila, bi se lahko po njegovih besedah odzvali že prej. Raziskovalcem, ki so po njegovih navedbah upravičeno vznemirjeni, se je Cigler Kralj opravičil, da jih o preklicu niso vnaprej obvestili. Zagotovil jim je, da bodo s strokovnimi službami razpis uskladili, pregledali in ga znova objavili.

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