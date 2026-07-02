Minister Cigler Kralj ustavil 3,5-milijonski razpis: »V vsebini so bili aktivizmi«

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je potrdil, da je objavo razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani v letošnjem letu "zaradi aktivizmov v njegovi vsebini" ustavil sam. Do razveljavitve razpisa je medtem kritična tudi nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić.

Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je na omrežju X zapisal, da je prejšnja ekipa na kmetijskem ministrstvu razpis pripravila malomarno in neodgovorno, zato napoveduje nov razpis, usklajen s potrebami stroke in kmetov. Odzval se je na kritike nekdanje ministrice Mateje Čalušić, ki je opozorila, da je bil razpis za raziskovalne projekte v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani preklican tik pred iztekom roka, čeprav so bili projekti že pripravljeni, sredstva pa zagotovljena. Po njenih besedah gre za hud udarec raziskovalcem in razvoju slovenskega kmetijstva.

Aris je razpis preklical dve uri pred iztekom roka, in sicer na poziv ministrstva za izobraževanje, to pa je ukrepalo po dopisu kmetijskega ministrstva. Razpis je predvideval 3,5 milijona evrov za 20 raziskovalnih tem, pomembnih za razvoj kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane.

Preklic je presenetil tudi univerzi v Ljubljani in Mariboru, kjer poudarjajo, da je raziskovanje hrane, podeželja in naravnih virov v strateškem interesu Slovenije. Pričakujejo, da bo država čim prej zagotovila sredstva in objavila nov razpis.