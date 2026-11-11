Na Celjskem sejmu so mladi od blizu spoznavali življenje vojakov, vojaško opremo in številne poklicne priložnosti. Obrambni minister Valentin Hajdinjak jih je ob tem spodbudil, naj pogumno sledijo svojim sanjam, razmišljajo s svojo glavo in zaupajo v svoje sposobnosti.

Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je drugi dan mednarodnega sejma obrambne industrije SIDEC 2026 na Celjskem sejmu obiskal šesto promocijsko prireditev V službi domovine FOTO: Bruno Toič

Na mednarodnem sejmu obrambne industrije SIDEC 2026 v Celju je bilo te dni še posebej živahno. V okviru šeste promocijske prireditve V službi domovine se namreč predstavlja kar 31 enot Slovenske vojske, ki mladim približujejo več kot 60 različnih vojaških poklicev. Prireditev je drugi dan sejma obiskal tudi minister za obrambo, ki je dijakinjam in dijakom namenil spodbudne besede o pogumu, odgovornosti in življenjskih odločitvah.

»Da lahko uresničujete svoje sanje, potrebujete varno državo,« je poudaril minister in spomnil, da ima Slovenska vojska pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti.

»Vojska niso le tanki in helikopterji«

Hajdinjak je mladim pojasnil, da vojska ni zgolj orožje, vojaška vozila in druga oprema, temveč predvsem ljudje, ki sodelujejo, si zaupajo in si med seboj pomagajo. »Dobra ekipa je skupina ljudi, ki si zaupa, stopi skupaj in pomaga drug drugemu,« je dejal. Ob tem je poudaril, da lahko vsakdo prispeva k svoji skupnosti, tudi če se ne odloči za vojaško kariero.

Minister Hajdinjak mladim: »Bodite pogumni in sledite svojim sanjam« FOTO: Bruno Toič

Mladim je položil na srce še posebej pomembno sporočilo: »Bodite pogumni, razmišljajte s svojo glavo in nikoli ne dovolite, da bi vam kdo rekel, da so vaše sanje prevelike.« Povabil jih je tudi, naj se pogovorijo s pripadniki Slovenske vojske in iz prve roke izvedo, kakšno je njihovo delo. Predstavil jim je tabore MORS in mladi, kjer lahko spoznajo vojaško življenje, pridobijo veščine preživetja v naravi in sklenejo nova prijateljstva.

Več kot 3000 dijakov spoznava vojaške poklice

Na prireditvi v dvoranah C in D Celjskega sejma lahko obiskovalci preizkusijo različne simulatorje, si ogledajo vojaška vozila in opremo ter spoznajo številne možnosti zaposlitve v Slovenski vojski. Mlade je nagovoril tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik, ki je izpostavil pomen varnosti za razvoj družbe in odgovornost mladih generacij za prihodnost države.