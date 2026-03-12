Minister Kumer: »Goriva je dovolj, skladišča so polna, a zaradi povečanega povpraševanja sproščamo rezerve«

Kot smo pred dnevi poročali, je minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ocenil, da bo vlada na dopisni seji konkretno posegla v določitev cen pogonskih goriv in tako ublažila skok cen. Ob tem je zagotovil, da je Slovenija z naftnimi derivati dobro preskrbljena, ob večjem povpraševanju pa zaradi logističnih težav ponekod zaloge kopnijo. Zato je minister danes spet stopil pred kamere in podal izjavo glede trenutnih razmer na trgu z energijo v Sloveniji.

»Slovenija je odvisna od uvoza pri gorivih, ob mejah se je povečalo povpraševanje, cene so pri nas nižje kot na sosednjih trgih. Je pa to dodatno tveganje, ker oskrbujemo tudi obmejno prebivalstvo in druge skupine. Glavno tveganje so ozka grla ne pa toliko zaloga samih naftnih derivatov. Vlada je zato znižala trošarine in ublažila cenovni skok. Cilj je jasen, ohraniti želimo zanesljivo oskrbo in oblažiti eventualne nove cenovne pritiske na slovensko gospodarstvo. Domačo oskrbo bomo razbremenili z zalogami iz rezerv, torej s sproščanjem rezerv, ki jih ima država, za lažje reguliranje oskrb. V naslednjih dneh računam, da bomo do ponedeljka imeli usklajene kratkoročno in srednjeročno ukrepanje z distributerji in ministrstvom. Goriva je dovolj, imajo ga tudi trgovci, naša skladišča so polna, več kot 700 milijonov litrov, kar je zadosti. Evropa ima danes za zemeljski plin bolj razpršene vire, tako da tudi danes je v boljši situaciji, kot leta 2022. V Sloveniji imamo zelo zanesljivo dobavo iz Alžirije, ki smo jo okrepili in ojačali. Največje srednjeročno tveganje je pri polnjenju srednjeevropskih skladišč plina. Na področju električne energije je slika stabilna, letos ni predviden remont Jedrske elektrarne Krško, z optimizmom zremo v prihodnje obdobje.«

Razmere na bencinskih servisih po državi se sicer po povečanem povpraševanju v minulih dneh, zaradi katerega je ponekod zaradi težav pri logistiki in sprotnem polnjenju rezervoarjev občasno zmanjkovalo predvsem dizelskega goriva, umirjajo in izboljšujejo.