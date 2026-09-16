Minister napovedal selitev celotnega ministrstva, zdaj bi preselili le njegov del

Pred dobrima dvema mesecema napovedana selitev celotnega ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM) v Novo mesto je zdaj skrčena na selitev le posameznih delov. Ministrstvo za javno upravo pa še preverja možne rešitve za pospešitev decentralizacije državnega aparata.

Poleti je minister za izobraževanje Borut Rončević razkril načrt selitve ministrstva v Novo mesto. »Moj cilj je preselitev celotnega ministrstva, ne samo sprememba naslova na dopisnem papirju,« je dejal. Selitev bi vplivala na približno 400 zaposlenih. »Treba je zagotoviti ustrezne prostorske, prometne in organizacijske pogoje ter poskrbeti, da bo prehod potekal nemoteno,« je takrat dejal minister. Načrti so se do zdaj že spremenili. Z ministrstva so sporočili, da nadaljujejo aktivnosti za selitev dela (in ne celotnega) ministrstva v dolenjsko prestolnico. »Za zdaj potekajo aktivnosti za določitev ustreznih prostorskih in organizacijskih rešitev ter obsega nalog oziroma organizacijskih enot, ki bodo delovale na tej lokaciji,« pravijo na MIZM.

Moj cilj je preselitev celotnega ministrstva, ne samo sprememba naslova na dopisnem papirju.

Po naših neuradnih informacijah naj bi si prizadevali, da v Novo mesto preselijo del ministrstva in zaposlene, ki se ukvarjajo z znanostjo. Preostali resorji naj bi za zdaj ostali v Ljubljani. Na ministrstvu pravijo, da bodo o časovnici in obsegu selitve javnost obvestili po sprejetju dokončne odločitve, ki da bo sprejeta ob upoštevanju razpoložljivosti prostorov, funkcionalnih in organizacijskih potreb ter finančne racionalnosti rešitve. Dejali so, da preverjajo tudi možnosti uporabe razpoložljivih državnih nepremičnin oziroma kapacitet v okviru stvarnega premoženja države, ki ga upravlja ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU).

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo ugotavljajo, da odvečnih poslovnih prostorov za selitev državnih uradnikov ni, obstajajo pa možnosti za njihovo racionalnejšo izrabo. Foto: Voranc Vogel

Pripravljajo analize

Državna sekretarja na MNZJU Franc Kangler in Božo Predalič sta poleti obiskala več lokalnih in državnih ustanov. Kangler je pred mesecem obiskal inšpektorat za notranje zadeve, na katerem so govorili o možnosti selitve inšpektorata na drugo lokacijo. Sekretar Predalič se je v Novem mestu in Kočevju pogovarjal o odprtih premoženjskopravnih zadevah z občinama, v Radovljici o možnosti nove prostorske umestitve upravne enote. Nekaterih sestankov se je udeležila tudi Maja Pogačar, generalna direktorica direktorata za stvarno premoženje na MNZJU.

V Novo mesto po naših informacijah le pristojni za znanost. Ministrstvo za javno upravo še preverja možne rešitve. Končne odločitve o selitvah niso znane niti na drugih ministrstvih.

Ko smo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo vprašali, ali bodo sledile konkretne selitve in spremembe, so nam odgovorili, da gre za del preverjanja možnih rešitev, ne za sprejete odločitve o selitvah: »Za posamezne možnosti bodo pripravljene organizacijske in finančne analize.« Pravijo, da bodo imele prednost gospodarne in izvedljive rešitve, ki bodo pripomogle tudi k regionalnemu razvoju.

Od dela MNZJU so odvisna tudi druga ministrstva. To posredno potrjujejo na ministrstvu za okolje in prostor, na katerem v sodelovanju s pristojnim ministrstvom preverjajo razpoložljive lokacije in možnosti namestitve, a kot pravijo, končne odločitve še niso sprejeli. Na MNZJU, kjer preverjajo možnosti za »dodatno racionalizacijo« predvsem pri najetih prostorih ter s primerjavo vlaganj v fond z možnostmi in stroški drugih lokacij in morebitne drugačne prostorske umestitve posameznih organov, pa že zdaj ugotavljajo, da odvečnih poslovnih prostorov ni, obstajajo pa možnosti za njihovo racionalnejšo izrabo.