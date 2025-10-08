Minister Poklukar napovedal podpis pogodbe s podjetjem Leonardo

Ministrstvo za notranje zadeve bo s podjetjem Leonardo pogodbo za dobavo dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč podpisalo v prihodnjih dneh, je napovedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Zadovoljen je, da je Državna revizijska komisija postopek, ki ga je sprožila KPK, izpeljala hitro.

Državna revizijska komisija prižgala zeleno luč za podpis pogodbe

Državna revizijska komisija je namreč danes objavila sklep, s katerim je zahtevek Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup dveh helikopterjev zavrnila kot neutemeljen. S tem je prižgala zeleno luč za podpis pogodbe.

Prvi helikopter naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2027, drugi pa februarja 2028. Vzporedno pa ministrstvo dela na vzpostavitvi oziroma prilagoditvi dveh helikopterskih baz nujne medicinske pomoči.

KPK odločitev Državne revizijske komisije spoštuje. Sama pa skladno s pristojnostmi na področju integritete in preprečevanja korupcije nadaljuje postopke predhodnega preizkusa glede očitkov iz prijav v tej zadevi.

Poklukar je dejal, da so v celotnem postopku javnega naročila spoštovali zakonitost, transparentnost in strokovnost. »Na ministrstvu za notranje zadeve zelo spoštujemo mehanizme nadzora in pravno državo in tudi tokrat smo jo,« je dejal. Kar se tiče helikopterske nujne medicinske pomoči, je znova poudaril, da gre za pomembno storitev, za katero vlada želi, da ostane javna.