Nove podrobnosti prometne nesreče ministra Rončevića: znano, s kom je bil v vozilu

V Ljubljani se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo tudi službeno vozilo ministra za vzgojo in izobraževanje Boruta Rončevića. Dogodek se je zgodil okoli 12.30 v križišču Gosposvetske in Tivolske ceste, kjer sta trčila dva osebna avtomobila. Ker je šlo za službeno vozilo ministra, smo se na Policijsko upravo Ljubljana in pristojno ministrstvo obrnili z vprašanji o okoliščinah nesreče, udeležencih in morebitnih posledicah.

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne oziroma določljive osebe. So pa predstavili okoliščine prometne nesreče.

»Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne oziroma določljive fizične osebe, vam ne moremo podati odgovora. Lahko pa vam povemo, da se je včeraj, okoli 12.30, v križišču Gosposvetske in Tivolske ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega razvrščanja pred križiščem voznika osebnega vozila. V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti vodijo prekrškovni postopek,« je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Odgovor ministrstva

Bolj konkretne informacije o udeležbi ministra smo dobili na pristojnem ministrstvu, kjer so potrdili, da je bilo v nesreči udeleženo njihovo službeno vozilo. Pojasnili so, da ga je upravljal ministrov voznik, v avtomobilu pa sta bila v času nesreče tako voznik kot minister. Na ministrstvu so zatrdili, da v nesreči ni bil nihče poškodovan, vsi postopki pa naj bi bili izvedeni v skladu s predpisanimi protokoli.

»Potrjujemo, da je bilo službeno vozilo ministrstva udeleženo v prometni nesreči. Vozilo je upravljal voznik ministra. V vozilu sta bila voznik in minister, v nesreči ni bil nihče poškodovan. Vsi postopki so bili izvedeni v skladu s predpisanimi protokoli. Opravljen je bil tudi preizkus alkoholiziranosti voznika, ki je pokazal 0,0.«