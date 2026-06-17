Minister Rončević, ki pravi, da žena nima potrebe po volilni pravici v Sloveniji, dobil brutalen odgovor Zvezdane Mlakar

Po sprejetju sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerimi državljani tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v Sloveniji izgubljajo volilno pravico na lokalnih volitvah, je veliko odziva požel zapis ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića, ki je poudaril, da je njegova žena iz Tajske in nima potrebe po volilni pravici v Sloveniji.

»Ponovno. Moja žena je iz Tajske in nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji.« Nadaljeval je, da je pred nastopom ministrske funkcije skoraj polovico časa preživel na Tajskem, kjer ima družina drugi dom. »Nimam popolnoma nobene želje po volilni pravici na Tajskem,« je dodal in še: »Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da Slovenija s prišleki ravna zelo lepo. V Sloveniji pa naj volijo slovenski državljani,«.

Minister in soproga. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zvezdana Mlakar: »​Slovenke nismo in ne bomo tiho«

Ta zapis je razburil znano igralko Zvezdano Mlakar, ki je ob tem objavila daljši zapis. V njem med ostalim pravi: »Če bi me že kaj pri tej zgodbi zanimalo, bi bilo to mnenje dotične ženske, a pri tej javni zgodbi nam je lahko vsem jasno, da resnične zgodbe ne moremo slišati. Da so “tujci”, ki pri nas delajo že celo żivljenje, plačujejo davke in prispevajo naši družbi, zadovoljni pri nas in hvaležni, me veseli! Iskreno veseli. Poznam jih veliko, to so dobri delavci, kapo dol! In me je, malo sram, ker ne vem točno, kaj dobrega smo s tem, da smo jim odvzeli volilno pravico (po toliko letih) na lokalnih volitvah, pridobili? Kaj dobrega to pomeni za Slovenijo?

Na “državnih” volitvah, ki v resnici vplivajo na nas, ki sprejemajo zakone, itak ne smejo sodelovati! Slovenke nismo in ne bomo tiho.«