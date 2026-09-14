Minister Rončević: Kličejo na ministrstvo in grozijo zaposlenim, da bodo ostali brez služb

»Napoved celovite in nujno potrebne šolske reforme je očitno močno pretresla pedagoški establišment. Burna strokovna in javna razprava je legitimna in pričakovana. Ni pa sprejemljivo, da praoče devetletke nekdanji minister Slavko Gaber kliče zaposlene na ministrstvu in od njih zahteva, naj ustavijo reformo«.

Tako je na družbenem omrežju X zapisal šolski minister Borut Rončević. Spomnimo, pred kratkim je napovedal široko reformo propadajočega slovenskega šolskega sistema. Mednarodna raziskava Pisa 2025 je namreč pokazala hud padec v nivoju znanja slovenskih šolarjev na področju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Med okoli 70 državami, ki so sodelovale pri vseh raziskavah Pisa, ima Slovenija največje padce znanja.

Vrnitev osemletke, konec inflacije petic

Rončević je napovedal reforme, med drugim ukinitev devetletke. Zapisal je: »Vrnitev osemletke ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, ampak bo to nova sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnjim opismenjevanjem, zgodnjo pomočjo otrokom, ki zaostajajo, in zahtevnejšim delom z nadarjenimi.« Napovedal je, da bodo spremembe že v šolskem letu 2028/2029, ko bo začela teči nova osnovna šola s prenovljenimi učnimi načrti. »Sedanji prvi razred postane vrtec z obvezno vključitvijo, primarno vlogo ima vzgojitelj. Lahko poteka v šoli ali v vrtcu«. Med ukrepi bo tudi vrnitev ocenjevanja v normalne okvire, saj danes v šolah opažamo inflacijo petic. »Ne morejo in ne smejo biti vsi učenci odličnjaki. Če najvišje ocene postanejo pravilo, ocenjevanje izgubi svojo informativno vrednost, odličnost pa svoj pomen«, je komentiral Rončević.

Bivši generalni direktor policije in veteran vojne za Slovenijo Anton Olaj je ministru v odzivu sporočil: »Predvidljivo. Vzdržite.«.

Grožnje zaposlenim na ministrstvu

Minister je v današnji javni objavi opozoril, da so uslužbenci na njegovem ministrstvu postali tarče nadlegovanj in izsiljevanj. »Nekateri so zaradi sodelovanja pri reformi deležni namigov in groženj, da bodo po koncu mandata ostali brez službe. To ni strokovna razprava. To je pritisk na ljudi, ki opravljajo svoje delo. Kot minister bom zaščitil njihovo strokovno integriteto in pravico, da svoje delo opravljajo brez strahu pred posledicami. Reforma bo. Argumente bomo poslušali, kritike obravnavali, pritiskom pa ne bomo popuščali«, je povedal.

Med tistimi, ki naj bi pritiskal na zaposlene na ministrstvu, je po Rončevićevih besedah Slavko Gaber. Gre za ministra za šolstvo v vladah Janeza Drnovška in Antona Ropa. Zdaj se je politično reaktiviral in povedal, da je prepričan, da so pri napovedani reformi to »obrisi druge republike«. Dodal je, da »tu ne gre za šolo. Šola je samo ena od stranskih žrtev poskusov razsuti javne institucije. Da bi šolstvo slabo funkcioniralo, pa so poskrbeli številni, ki so skozi leta mačehovsko obravnavali učiteljstvo, da bi vsi verjeli, da je to nepomemben podsistem družbe. /.../ To je čelni napad, čelno sesuvanje prihodnosti Slovenije.«

Za komentar očitkov, da pritiska na zaposlene na ministrstvu, smo prosili Slavka Gabra. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.