Minister Rončević: Moja žena nima nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji

Po sprejetju sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerimi državljani tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v Sloveniji izgubljajo volilno pravico na lokalnih volitvah, se je na omrežju X razvnela burna razprava. V ospredju je odziv ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića, ki se je odzval na zapis predsednice Levice Aste Vrečko.

Vrečko je spremembe zakona označila za enega najhujših posegov v demokracijo v zgodovini Slovenije. Zapisala je, da naj bi »skrajno desna koalicija na čelu s SDS« dober teden po oblikovanju vlade vzela volilno pravico na lokalnih volitvah ljudem iz tako imenovanih tretjih držav. »To so naši sosedi, znanci, prijatelji, zdravniki, čistilke, učitelji, gradbinci, delavci v domovih za starejše, inženirji, raziskovalci, sorodniki, sodelavci, starši sošolcev naših otrok. Ljudje, ki že leta in leta živijo v Sloveniji, soustvarjajo našo skupnost in tukaj plačujejo davke,« je zapisala Vrečko.

Ob tem je dodala, da gre za ljudi, s katerimi si delimo naselja, kraje in mesta, ter za ljudi, ki so se v Slovenijo preselili iz Brazilije, Argentine, Japonske, Srbije, Mehike, ZDA in drugih držav. »Vsem tem želijo vzeti volilno pravico, ki obstaja že 25 let in to pol leta pred lokalnimi volitvami. Gledamo enega najbolj grobih posegov v demokracijo v zgodovini Slovenije. Kaj sledi? Kdo bo naslednji?«

Rončević: Moja soproga je s Tajske in nima potrebe po volilni pravici v Sloveniji

Na njen zapis se je odzval minister Rončević. V svoji objavi je izhajal tudi iz osebne izkušnje. Zapisal je: »Ponovno. Moja soproga je iz Tajske in nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji.« Nadaljeval je, da je pred nastopom ministrske funkcije skoraj polovico časa preživel na Tajskem, kjer ima družina drugi dom. »Nimam popolnoma nobene po volilni pravici na Tajskem,« je dodal. Minister je ob tem navedel, da je daljša obdobja preživel tudi v Veliki Britaniji, ZDA, na Hrvaškem, Irskem, Danskem in v Rusiji. Po njegovem mnenju Slovenija s prišleki ravna dobro.

»Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da Slovenija s prišleki ravna zelo lepo. V Sloveniji pa naj voljo slovenski državljani,« je zapisal Rončević, ki ima s soprogo v Sloveniji živečo hčerko.

Pod ministrovo objavo so se hitro zvrstili številni komentarji. Del uporabnikov mu je pritrdil in zapisal, da bi morala biti volilna pravica vezana na državljanstvo. Eden od njih je ocenil: »To je rešilna bilka za skrajno levico, da tujerodni v Sloveniji iz balkanskih držav, brez državljanstva, lahko vplivajo na lokalne volitve.«

Drugi so bili do ministra precej bolj kritični. Nekateri so mu očitali, da govori v imenu svoje soproge, namesto da bi se o tem, ali si želi volilne pravice v Sloveniji, izrekla sama. Pojavili so se tudi očitki, da minister kot šolski resor uporablja napačen predlog, saj je zapisal, da je njegova soproga »iz Tajske«, ne »s Tajske«. In še: »Skrajno nesramno, seksistično in šovinistično je, da govoriš za tvojo ženo. Če bi ona napisala post ne rečemo, ampak da si minister privošči zapis v imenu njegove žene je nesprejemljivo za 21. stoletje. Vam bo Ustavno sodišče povedalo, da ne morete ukiniti volilne pravice!«

Na drugi strani so zagovorniki sprememb poudarjali, da številne evropske države poznajo strožja pravila in lahko na lokalnih volitvah volijo le državljani, torej, ljudje, ki imajo državljanstvo. Poslanec Aleš Hojs je zapisal, da se veliko govori o delavcih, ki živijo in delajo v Sloveniji, manj pa o tem, »da lahko njihovi družinski člani po le dveh letih bivanja pridobijo volilno pravico na lokalnih volitvah, čeprav niso vključeni v trg dela«. Dodal je: »Številne evropske države imajo bistveno strožja pravila. Volilna pravica je tesno povezana z državljanstvom in dejansko vpetostjo v družbo.«

Ostro pa so se odzvali tudi v Levici. Nataša Sukič je spremembe označila za »politični izbris občanov in občank tretjih držav s stalnim bivališčem v RS«. Zapisala je, da ljudje s stalnim prebivališčem v Sloveniji »lahko ostanejo delovna sila, lahko ostanejo davkoplačevalci, lahko ostanejo prebivalci, ne smejo pa biti več politični subjekti«. Sukičeva je ob tem opozorila, da volilna pravica tujcev s stalnim prebivališčem na lokalnih volitvah obstaja že od leta 2002. Po njenih navedbah je na zadnjih lokalnih volitvah glasovalo približno 7500 tujcev iz tretjih držav v celotni Sloveniji. »Število, ki nikakor ne more pojasniti te politične obsedenosti. Lahko pa pojasni nekaj drugega. Potrebo po ustvarjanju delitev,« je zapisala.

Kako je v tujini?

Z novelo zakona so tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji izgubili volilno pravico na lokalnih volitvah. Dovoljenje za stalno prebivanje se sicer praviloma izda po petih letih zakonitega prebivanja v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Po novem pa bodo lahko državljani tretjih držav na lokalnih volitvah glasovali šele, ko bodo pridobili slovensko državljanstvo.

To pomeni precej daljšo pot do volilne pravice. Slovensko državljanstvo je z naturalizacijo praviloma mogoče pridobiti po najmanj desetih letih dejanskega prebivanja v Sloveniji, pri čemer mora oseba zadnjih pet let pred vložitvijo prošnje v Sloveniji živeti neprekinjeno.

Kot je razvidno iz uradnih podatkov evropskih držav, so pogoji za pridobitev državljanstva po Evropi različni. V Franciji in Nemčiji je redna pot do državljanstva praviloma krajša, vezana na približno pet let zakonitega prebivanja, medtem ko Italija, Avstrija in Španija pri redni naturalizaciji praviloma zahtevajo deset let prebivanja. Madžarska in Hrvaška državljanstvo praviloma omogočata po osmih letih prebivanja.