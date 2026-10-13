Minister Rončević na Japonsko za skoraj 26.000 evrov! Toliko so stale samo tri letalske vozovnice, SD zahteva odgovore

Službena pot ministra za izobraževanje Boruta Rončevića na Japonsko je sprožila vprašanja o porabi javnega denarja. Skoraj 26.000 evrov za tri letalske vozovnice, toliko je po poročanju TV Slovenija državni proračun stal letalski prevoz ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića in dveh njegovih sodelavcev na službeno pot na Japonsko v začetku oktobra. Znesek je pritegnil pozornost opozicijskih Socialnih demokratov (SD), ki zahtevajo odgovore o gospodarnosti porabe davkoplačevalskega denarja. Samo za letalske vozovnice je namreč država odštela približno 8600 evrov na osebo.

Borut Rončevič. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj je minister počel na Japonskem?

Rončević se je 3. in 4. oktobra v japonskem Kjotu udeležil dveh mednarodnih dogodkov, Foruma za znanost in tehnologijo ter Foruma znanstvene politike med Evropsko unijo in Japonsko. Delegacija je na Japonsko potovala z letalsko družbo Turkish Airlines. Visoka cena vozovnic odpira vprašanje, v katerem potovalnem razredu so potovali minister in njegova sodelavca ter zakaj niso izbrali cenejše možnosti.

Za primerjavo: običajne cene enosmernih vozovnic v ekonomskem razredu na relaciji Ljubljana–Osaka so lahko nižje od 900 evrov, vendar je dejanska cena odvisna od termina, razpoložljivosti in pogojev nakupa.

V SD zahtevajo pojasnila: Je šlo za negospodarno porabo?

V opozicijski SD menijo, da visoki stroški potovanja zahtevajo temeljita pojasnila. Predstavnik stranke Luka Goršek je po poročanju TV Slovenija opozoril na po njihovem mnenju izrazito negospodarno ravnanje z javnimi financami. Pri tem je izpostavil tudi pretekle pozive zdajšnje vladajoče politične opcije k varčevanju in odgovorni porabi javnega denarja. Socialne demokrate zanima tudi, kakšne konkretne koristi je imela Slovenija od ministrovega obiska Japonske.

Ministrstvo zavrača očitke

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino očitke o razsipnosti zavračajo. Poudarjajo, da minister službene poti izbira preudarno in da je na obeh mednarodnih forumih aktivno sodeloval. Po njihovih navedbah je bila slovenska udeležba pomembna za utrjevanje položaja države v mednarodnem raziskovalnem prostoru. Ob tem pojasnjujejo, da se slovenski predstavniki tovrstnih srečanj udeležujejo že vrsto let. Ministrstvo je tudi navedlo, da delegacija na Japonskem ni ostala dlje, kot je zahteval uradni program, je poročal Dnevnik.

Koliko je stala celotna pot?

Čeprav je znan strošek letalskih vozovnic, ostaja odprto vprašanje skupne cene službene poti. Po poročanju Dnevnika namreč ministrstvo ni razkrilo skupnega zneska, ki bi poleg letalskega prevoza vključeval še nastanitve, dnevnice in morebitne druge stroške. Prav tako ni podrobno pojasnilo, zakaj so bile izbrane tako drage letalske vozovnice. Skoraj 26.000 evrov je torej zgolj strošek letalskega prevoza treh oseb, ne nujno končni račun službenega obiska. Prav zato opozicija pričakuje podrobnejša pojasnila, iz katerih bi bilo razvidno, zakaj je bila pot tako draga in kako je ministrstvo poskrbelo za gospodarno porabo javnih sredstev.