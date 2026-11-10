Minister Rončević razkril, kdo je doktoriral pod njegovim mentorstvom: gre za nekdanjega hrvaškega obveščevalca

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je na družbenem omrežju X pohvalil s prav posebnim akademskim dosežkom. Pod njegovim mentorstvom je na Univerzi v Novem mestu doktoriral Robert Kopal, nekdanji hrvaški obveščevalec, državni sekretar in posebni svetovalec hrvaškega premierja Andreja Plenkovića za nacionalno varnost. Gre za človeka z bogato kariero v hrvaških varnostnih in obveščevalnih službah, ki je en doktorat pridobil že pred leti na hrvaški univerzi.

»Na Univerzi v Novem mestu je pod mojim mentorstvom doktoriral dr. Robert Kopal (somentor prof. dr. Leo Mršić), nekdanji državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve, nekdanji obveščevalec in analitik, danes pa visokošolski učitelj in posebni svetovalec hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića,« je na omrežju X zapisal slovenski minister Borut Rončević. Ob tem je pohvalil tudi njegovo raziskovalno delo. »Zelo kakovostna disertacija obravnava izjemno aktualno temo v luči naraščajočih hibridnih groženj in geopolitičnih tveganj. Robert, iskrene čestitke!«

Kopal je doktorsko disertacijo z naslovom Metodološki okvir za obveščevalno analizo v kibernetski varnosti zagovarjal v ponedeljek na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Robert Kopal danes deluje kot redni profesor na zagrebški univerzi Algebra Bernays, kjer vodi Inštitut za kreativnost in kritično mišljenje. FOTO: Rene Karaman, Algebra.hr

Kdo je Robert Kopal?

Robert Kopal ni neznano ime v hrvaških političnih in varnostnih krogih. V svoji karieri je opravljal številne pomembne funkcije, med drugim je bil državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve in glavni obveščevalni analitik tega ministrstva. Deloval je tudi na vodilnih položajih v hrvaških obveščevalnih službah POA in SOA. Njegovo delo je bilo povezano predvsem z nacionalno varnostjo, obveščevalno analitiko, obdelavo podatkov in prepoznavanjem varnostnih groženj.

Pozneje se je znašel tudi med sodelavci hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki mu je zaupal funkcijo posebnega svetovalca za nacionalno varnost.

Kopal se je v svoji karieri posvečal tudi izobraževanju. Poučeval je na več hrvaških in tujih visokošolskih ustanovah, med drugim na visokih šolah Effectus, Algebra in Libertas. Oktobra 2025 se je pridružil zagrebški univerzi Algebra Bernays. Je avtor oziroma soavtor številnih knjig ter strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja obveščevalne analitike, nacionalne varnosti, podatkovnih znanosti in odločanja.

Danes Kopal deluje kot redni profesor na zagrebški univerzi Algebra Bernays, kjer vodi Inštitut za kreativnost in kritično mišljenje. Ob tem opravlja funkcijo glavnega znanstvenega direktorja v tehnološkem podjetju SeaCras, ki se ukvarja z okoljskimi tehnologijami. Velja za strokovnjaka na področjih nacionalne varnosti, umetne inteligence in obveščevalne analitike. Ukvarja se tudi z raziskovanjem uporabe umetne inteligence in njenega vpliva na družbo, lahko preberemo na spletnih straneh.

Prvič je doktoriral že pred leti

Pri njegovem novem akademskem dosežku je zanimiva še ena podrobnost. Kopal je namreč doktorat prvič pridobil že pred zagovorom v Novem mestu. Po poročanju hrvaškega Indexa je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, doktoriral pa na Ekonomski fakulteti na Reki leta 2009, kjer je pod mentorstvom profesorja Vinka Kandžije raziskoval ekonomske razsežnosti mednarodnega terorizma. Sedemnajst let pozneje je pod mentorstvom slovenskega ministra Boruta Rončevića doktoriral še na Univerzi v Novem mestu.

Minister je bil dolga leta univerzitetni profesor

Tudi Borut Rončević, ki od 5. junija letos vodi združeno ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, ima za seboj dolgo akademsko pot. Leta 1999 je diplomiral iz sociologije na Univerzi v Ljubljani, leto pozneje pa magistriral iz analize evropske socialne politike v okviru mednarodnega študijskega programa, ki je povezoval univerze v Sloveniji, na Irskem in Danskem. Leta 2003 je doktoriral iz sociologije na Univerzi v Ljubljani. Pred vstopom v vlado maja letos je deloval kot redni profesor sociologije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Leta 2023 in 2024 je kot Fulbrightov štipendist eno leto predaval in raziskoval na ameriški univerzi Troy. V svoji akademski karieri je gostoval tudi na številnih drugih tujih univerzah. Rončević je sicer v enem od letošnjih intervjujev priznal, da je v zadnjem obdobju pred prevzemom ministrskega položaja poučeval zelo malo in se večinoma posvečal raziskovalnemu delu.